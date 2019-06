Hude. Der TV Hude I möchte in der Saison 2019/20 Meister der Tischtennis-Verbandsliga Nord der Männer werden. Eine Mannschaft, die als starker Konkurrent im Rennen um den Titel galt, ist zurückgezogen worden.

Die Tischtennis-Mannschaft des TV Hude I rückt in der Verbandsliga Nord der Männer in die Rolle des heißen Titelkandidaten. Die jetzt veröffentlichte Staffeleinteilung für die Saison 2019/2020 ergab eine bedeutsame Veränderung: Im VfL Westercelle hat sich eine als hartnäckiger Widersacher der Huder eingeschätzte Mannschaft verabschiedet. Der Tabellenvierte der zurückliegenden Runde wird in künftig eine Etage tiefer, in der Landesliga im Bezirk Lüneburg, an den Start gehen.

TV Hude I gibt Aufstiegsrunde am letzten Spieltag 2018/19 aus der Hand

TVH-Urgestein Felix Lingenau hatte bereits vor einigen Wochen zu Protokoll gegeben, dass seine Mannschaft in der kommenden Serie lediglich ein Ziel verfolgen wird: den Gewinn der Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Nordwest. In der Vorsaison verpassten die Huder durch eine 7:9-Niederlage am letzten Spieltag bei der TSG Dissen die angepeilte Vizemeisterschaft und damit die Aufstiegsrunde. Da es am Oldenburger TB, der seiner klaren Favoritenrolle souverän gerecht geworden war, ohnehin kein Vorbeikommen gab, musste sich das TVH-Team mit dem undankbaren und bedeutungslosen dritten Platz begnügen.

Hundsmühler TV rückt in die Verbandsliga nach

Durch den Rückzug der Westerceller steigt aus der Landesliga Weser-Ems außer dem Meister, der Spielvereinigung Oldendorf, auch der Drittplatzierte, der Hundsmühler TV, in die Verbandsliga auf. Die Mannschaft aus dem Oldenburger Vorort profitierte auch von einem Aufstiegsverzicht des Landesliga-Vizemeisters TuS Sande. Der hatte im Mai auf die Aufstiegsrelegation verzichtet. Somit darf man sich in Hude auf durchaus reizvolle Nachbarschaftsduelle freuen.

Sportlich interessanter sollte der Vergleich mit den Hundsmühlern allerdings für den TV Hude II werden. Die TVH-Reserve wird, wie in den vergangenen Jahren auch, die volle Konzentration auf den Kampf gegen den Abstieg legen. In diesen sollten neben Hundsmühlen vermutlich auch der ATSV Habenhausen und der ESV Lüneburg (zwei weitere Aufsteiger) involviert werden. Dem vierten Verbandsliga-Neuling im Bunde, der Truppe aus Oldendorf, wird indes von den vielen Experten ein Platz im Vorderfeld zugetraut.



TSV Lunestedt könnte ein Meisterschaftsanwärter sein

Das Feld der Verbandsliga Nord wird durch vier Vereine komplettiert, auf die die Huder Mannschaften schon in der vergangenen Spielzeit getroffen sind: TSG Dissen, TuSG Ritterhude, Eintracht Hittfeld und TSV Lunestedt II. Lunestedt war es, das Hude I nach einem bis zum Schluss spannenden Rennen in der Abschlusstabelle 2018/19 noch vom zweiten Platz verdrängte. Ob das Team in der kommenden Saison ähnlich stark auftrumpfen kann, wird erst bis nach der offiziellen Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellungen feststehen.