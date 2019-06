Delmenhorst. Neue Bestzeit und den Sprung ins Halbfinale geschafft: Für René Rumpf, Sprinter vom Delmenhorster TV, waren die Deutschen U23-Meisterschaften 2019 ein voller Erfolg.

Der sechste und letzte Vorlauf über 100 Meter bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Wetzlar steht unmittelbar bevor. Acht Sprinter kauern in ihren Startblöcken und warten auf den Startschuss. Mittendrin auf Bahn fünf, René Rumpf vom Delmenhorster TV. Nur die ersten Drei dieses Vorlaufs stehen sicher im Finale. Alle anderen müssen bangen, ob sie zu den sechs Zeitschnellsten aus allen Vorläufen gehören, die sich ebenfalls fürs Halbfinale qualifizieren. Für den Delmenhorster angesichts der bärenstarken Konkurrenz ein schier unmögliches Unterfangen. Zwar lag er mit seiner gemeldeten Zeit von 10,62 Sekunden im Mittelfeld aller 48 Läufer, doch diese Zeit fand aufgrund etwas zu starker Windunterstützung keinen Eingang in die Bestenlisten.

Den Vorlauf überstanden

Der Schuss fällt, Rumpf kommt gut aus den Startblöcken und wird nur um wenige Hundertstel geschlagen in 10,72 Sekunden Vierter. Reicht das fürs Halbfinale? Es reicht, wie nach wenigen Minuten der Stadionsprecher verkündet. 10,74 Sekunden waren notwendig, um die nächste Runde zu erreichen. Rumpfs ehrgeiziges Ziel, den Vorlauf zu überstehen und sich für die nächste Runde zu qualifizieren, ist geschafft.

Im Halbfinale weiß sich der 19-Jährige noch einmal zu steigern. Mit 10,71 Sekunden läuft er nicht nur neue persönliche Bestzeit, er katapultiert sich damit auch auf Platz zwei der niedersächsischen Bestenliste 2019 der Männer. Zwar scheidet er als Sechstplatzierter erwartungsgemäß aus, ist aber mit seinem Lauf und seiner Zeit mehr als zufrieden:





„Jetzt will ich bei den Landesmeisterschaften auch das Podium angreifen“





Bereits am 22./23. Juni gehen in Göttingen die niedersächsisch/bremischen Titelkämpfe über die Bühne.

Leichtathletik erst seit einem Jahr

Der Erfolg des Sprinttalents bei diesen deutschen U23-Titelkämpfen kann mit Fug und Recht als sensationell bezeichnet werden. Hatte doch Rumpf mit Leichtathletik bis Frühjahr vergangenen Jahres noch nichts am Hut. Fußball war seine Leidenschaft. „Es innerhalb eines Jahres bis zu Deutschen Meisterschaften und dann noch bis zur Vorentscheidung geschafft zu haben, macht mich richtig stolz“, strahlte Rumpf. „Vor allem hat es bei diesen Meisterschaften in beiden Läufen endlich mal mit meinen Starts richtig gut geklappt. Das war immer mal wieder eine Schwachstelle von mir“, freute er sich.

Deutscher Juniorenmeister wurde in einem hochklassigen Finale der erst 20-jährige Marvin Schulte (DHfK Leipzig), der sich mit 10,12 Sekunden vor dem letztjährigen deutschen Meister bei den Männern, Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), durchsetzen konnte. Einziger Wermutstropfen: Mit 2,1 Meter/Sekunde wehte der Wind im Finale etwas zu kräftig, so dass die Zeit – nur eine Hundertstelsekunde über dem deutschen U23-Rekord – nicht in die Bestenlisten eingehen wird.