Delmenhorst. Die DFB-Pokal-Paarung SV Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen verspricht vieles. Schon nach der Auslosung gab es viele Randnotizen zu berichten.

Wetten auf den Pokalsieg. Wie üblich spielen 64 Mannschaften ab August um den DFB-Pokal der Herren; dem SV Atlas traut zumindest ein Wettanbieter nicht allzu viel zu. Die Quote auf einen Delmenhorster Pokalsieg liegt dort bei 1:5001 – für einen Euro Einsatz bekäme man also 5001 Euro zurück, wenn Atlas tatsächlich das Unmögliche schaffen sollte. Kein Verein hat eine höhere Quote. Favorit ist demnach wenig überraschend Bayern München mit 1:2,6. Atlas-Gegner Werder liegt bei 1:23.

Vorbild SSV Ulm. Dass ein Fünftligist einen Bundesliga-Club aus dem DFB-Pokal wirft, scheint unmöglich, es ist aber schon passiert – wenn auch nur ein einziges Mal. Der SSV Ulm schockte am 26. August 2001 den damaligen Bundesligisten 1. FC Nürnberg mit 2:1. Die Atlas-Spieler gaben sich schon einmal keck. „Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen“, kündigte Verteidiger Karlis Plendiskis an.

Erstes Pflichtspiel der Nachbarn. Der SV Atlas und Werder Bremen werden in der ersten Runde des DFB-Pokals zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Freundschaftsspiele gab es dagegen einige, das letzte gewann Werder im Mai 2013 vor 5500 Zuschauern mit 20:0. Atlas steckte damals im Aufstiegsrennen der 1. Kreisklasse und war derart ersatzgeschwächt, dass sogar Manager Bastian Fuhrken die Knochen hinhalten musste. Legendär ist der 28. Januar 1996, an dem der alte SV Atlas Vizemeister Werder im Schnee empfing. Atlas führte durch Tore von Hakan Cengiz und Andreas Marieschen mit 2:0, ehe Marco Bode und Bernd Hobsch mit späten Treffern das 2:2 und die Bremer Ehre retteten.

"Jetzt auch in Delmenhorst spielen". Für Bert Drewes stand fest: „Das ist ein Hammerlos. Ich wünsche mir aber, dass wir jetzt auch in Delmenhorst spielen.“ Das Mitglied des Atlas-Fanclubs Blau-Gelb Reloaded hatte die Auslosung im Rahmen eines Public Viewings im Markt Eins am Rande des Stadtfestes verfolgt. Er machte keinen Hehl daraus, was er von einem Umzug ins Weserstadion halten würde. „Das wäre meiner Meinung nach Wettbewerbsverzerrung.“

Baumanns Ansage. Werder Bremen hat sich seinen Ruf als Pokalmannschaft durch den starken Lauf ins Halbfinale zuletzt zwar schon fast zurückerobert, die Erinnerung an einige Blamagen ist aber noch präsent. Vielleicht fühlte sich Trainer Florian Kohfeldt auch deshalb dazu genötigt, in einer Pressemitteilung klarzustellen: „Sportlich werden wir uns sehr gut auf dieses Spiel vorbereiten und wollen natürlich weiter kommen.“ Geschäftsführer Frank Baumann lehnte sich gar aus dem Fenster: „Wir freuen uns auf dieses Pokal-Derby. Aber natürlich geht es vor allem um das Weiterkommen. Das wollen und werden wir schaffen.“ Co-Trainer Thomas Horsch könnte Expertenwissen beitragen, er spielte einst für Atlas.