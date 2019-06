Luhmühlen. Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee hat mit Viamant du Matz die internationale Vielseitigkeitsprüfung in Lühmühlen mit einer Null-Runde im Springen beendet. Sie wurde in der DM-Wertung Achte.

Viamant du Matz hat gute Nerven. Klar, er ist ja auch ein Vielseitigkeitspferd. Und er beweist das regelmäßig in den schweren internationalen Prüfungen. In Luhmühlen zeigte er dies seiner Reiterin Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee auch abseits des Dressurvierecks, der Geländestrecke und des Springparcours. Am Samstagmorgen zog ein Gewitter über den Turnierplatz in der Westergellenser Heide, das die Bezeichnung schwer mehr als verdiente. „Ihm hat das weniger ausgemacht als mir“, erzählte Auffarth lachend, wie der zehnjährige Selle-Français-Wallach, der im Besitz von Nikolaus Prinz von Croy ist, auf Blitz und die Donner reagierte. Er stand völlig ruhig in seiner Box im „Stallzelt“. „Ich musste mich überwinden, zum Füttern rüberzugehen“, merkte die 32-jährige Bergedorferin noch an. Sie war mit den Leistungen hochzufrieden, die ihr Sportpartner in der langen Vier-Sterne-Prüfung des Turniers geboten hatte. Sie lobte Viamant du Matz, den sie Mat nennt: „Er ist auf jeden Fall eine super Prüfung gegangen. Es war ja erst seine Zweite in diesem Jahr.“

Sandra Auffarth wird Achte der Deutschen Meisterschaft

Am Sonntag gelang Auffarth im Springparcours mit zwölf Hindernissen, darunter eine drei- und eine zweifache Kombination, eine glänzende Null-Runde, sodass sie sich mit den 39,30 Fehlerpunkten, mit denen sie nach Dressur und Geländeritt in die letzte Teildisziplin gegangen war, in der internationalen Gesamtwertung als 13. platzierte. In der Deutschen Meisterschaft, die ebenfalls in dieser Prüfung ausgetragen worden war, kamen Auffarth und Mat auf Platz acht.

Julia Krajewski verteidigt den DM-Titel





Der Sieg wie 2018 ging an Julia Krajewski aus Warendorf, die mit ihrem Samourai du Thot das Dressurergebnis von 24,70 Fehlerpunkten mit Null-Fehler-Ritten im Gelände und im Springen bis zum Ende hielt. Damit verteidigte sie natürlich auch den DM-Titel. Ingrid Klimke aus Münster hatte mit der erst achtjährigen Stute SAP Asha P 0,1 Minuspunkte mehr auf ihrem Konto, auch sie war im Gelände und im Springen fehlerfrei geblieben. Rang drei in Prüfung und DM ging an Dirk Schrade aus Heidmühlen mit Unteam de la Cense (31,30). „Ich kann mir kein besseres Pferd vorstellen, um mit 0,1 Punkten Vorsprung ins Springen zu stellen“, schwärmte Krajewski von ihrem 13-jährigen Wallach: „Er will einfach keinen Fehler machen.“ In so einer Prüfung müsse „über mehrere Tage alles funktionieren“, um so ein Ergebnis erzielen zu können:





„Deshalb freue ich mich riesig.“

Klimke war mit ihrem Ergebnis ebenfalls vollauf zufrieden. "Ich bin superglücklich, so knapp hinter Julia zu liegen", sagte sie am Sonntag. Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Deutschen Meisterin "hat richtig Spaß gemacht". Klimkes Nachwuchspferd Asha P fing sich dann auch noch ein dickes Lob seiner Reiterin ein:





"Sie hätte es nicht besser machen können."

"





Tim Price aus Neuseeland gewinnt Fünf-Sterne-Prüfung









In Luhmühlen wurde seit Donnerstag außerdem eine lange Fünf-Sterne-Prüfung ausgetragen, also eine mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Davon gibt es weltweit nur sechs. Den Sieg sicherte sich der Weltranglistenerste Tim Price aus Neuseeland mit Ascona M. Als Führender nach den ersten beiden Teildisziplinen ritt er am Sonntag als letzter Starter in den Springparcours – mit einem Vorsprung von 5,70 Minuspunkten auf Tom McEwen aus Großbritannien mit Figaro van het Broekxhof, der sich mit einem Ritt ohne Hindernisfehler, aber mit 1,20 Minuszählern für das Überschreiten der erlaubten Zeit mit seinem Gesamtergebnis von 33,40 Zählern vom vierten Rang nach vorn geschoben hatte. Price legte dann eine souveräne, wohlkalkulierte Runde hin. Keine Stange fiel, die 3,60 Zeitfehlerpunkte störten ihn nicht: 31,40. Price bejubelte seinen zweiten Luhmühlen-Sieg. „„Es ist ein ganz besonderes Gefühl für mich hier an den Start zu gehen. 2014 habe ich in Luhmühlen meinen ersten Sieg auf diesem Niveau gefeiert und bin überglücklich, dass es dieses Jahr wieder so toll lief. Es macht mich wirklich stolz, dass die Stute in allen drei Disziplinen so konstante Leistungen gezeigt hat“, sagte er. Vor einem Jahr hatte übrigens eine Ehefrau Jonelle Price in dieser Konkurrenz triumphiert.



Alexander Bragg aus Großbritannien wurde Dritter. Mit Zagreb beendete er den Wettbewerb mit 33,70 Fehlerpunkten. Ein Abwurf im Springparcous kostete ihn letztlich den Sieg. „Das war kein Fehler des Pferds. Es lag an meiner Euphorie. Wir kommen alle hierher, um zu gewinnen. Ich wollte Zeit gewinnen, um Null zu bleiben und Tim unter Druck zu setzen“, erklärte er:





„Trotzdem bin ich stolz, auf dem Podium zu sein.“





Sandra Auffarth mit Geländeritt zufrieden

Auffarth war, wie berichttet, in der Dressur mit 33,30 Fehlerpunkten bewertet worden. „Er war noch ein bisschen guckig“, sagte sie über Mat. Am Freitag war der Wind recht kräftig, dass führte dazu, dass die Blumen am Rand des Vierecks wackelten und klapperten: „Da hat er immer wieder hingeschaut.“ Und so habe die „Dressur noch ein bisschen besser“ sein können. Doch:





„Er hat sich gut weiterentwickelt, damit bin sehr zufrieden.“





Geländeritt der Vier-Sterne-Prüfung wird vorverlegt

Auffarth schob sich dann am Samstag im Geländeparcours vom 27. auf den 17. Platz nach vorn. Ihr gelang mit Mat eine souveräne Geländerunde ohne Hindernisfehler. Sie überschritt die optimale Zeit von 6:55 Minuten aber um 15 Sekunden, sodass sie sechs Minuspunkte erhielt. Damit lag sie nach Dressur und Geländeritt bei 39,3 Minuszählern. Der Geländeritt der Vier-Sterne-Prüfung war kurzfristig vorgezogen worden. Die starken Regenfälle (55 Liter pro Quadratmeter), die das morgendliche Gewitter begleitet hatten, verhindern, dass die eigentlich für 10.15 Uhr angesetzte Geländeprüfung der Fünf-Sterne-Prüfung beginnen konnte. Es war zu viel Wasser auf der Strecke. Daher entschieden die Organisatoren, zunächst, ab 12.15 Uhr, die Vier-Sterne-Teilnehmer auf den Kurs zu schicken.

Ergebnisse Luhmühlen Horse Trials 2019 Vier-Sterne-Prüfung, Endstand nach drei Wertungsprüfungen: 1. Julia Krajewski (Warendorf) - Samourai du Thot 24,70 Strafpkt.; 2. Ingrid Klimke (Münster) - SAP Asha P 24,80; 3. Dirk Schrade (Sprockhövel) - Unteam de la Cense 31,10; 4. Yoshiaki Oiwa (Japan) - Bart L JRA 31,30; 5. Andrew Hoy (Australien) - Vassily de Lassos 31,80; 6. Michael Jung (Altheim) - Highlighter 36,30; 7. Kevin Mcnab (Australien) - Scuderia 1918 Don Quidam 36,60; 8. Claas Hermann Romeike (Kiel) - Cato 60 37,20; 9. Pietro Roman (Italien) - Barraduff 37,40; 10. Alexis Goury (Frankreich) - Trompe l’Oeil d’Emery 37,40; ...13. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) - Viamant du Matz 39,3. Deutsche Meisterschaft, Endstand nach drei Wertungsprüfungen (ausgetragen in der Vier-Sterne-Prüfung): 1. Julia Krajewski (Warendorf) - Samourai du Thot 24,70; 2. Ingrid Klimke (Münster) - SAP Asha P 24,80; 3. Dirk Schrade (Sprockhövel) - Unteam de la Cense 31,10; 4. Michael Jung (Altheim) - Highlighter 36,30; 5. Claas Hermann Romeike (Kiel) - Cato 60 37,20; 6. Felix Etzel (Warendorf) - Bandit 37,6; 7. Michael Jung (Horb) - Corazon 38,5; 8. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Viamant du Matz 39,3; 9. Nadine Marzahl (Münster) - Valentine 39,7; 10. Dirk Schrade (Sprockhövel) - Catelan 39,8. Fünf-Sterne-Prüfung, Endstand nach drei Wertungsprüfungen: 1. Tim Price (Neuseeland) - Ascona M 31,4; 2. Tom McEwan (Großbritannien) - Figaro van het Broekxhof 33,5; 3. Alexander Bragg (Großbritannien) - Zagreb 33,7; 4. Frances Thierot Stutes (USA) - Chatwin 36,0; 5. Sarah Ballimore (Großbritannien) Reve du Rouet 36,1; 6. Yoshiaki Oiwa (Japan) - Calle 37,3; 7. Sam Griffiths (Australien) - Paulank Brockagh 40,1; 8. Sarah Bullimore (Großbritannien) - Conpierre 40,1; 9. Becky Woolven (Großbritannien) - DHI Babette K 40,9; 10. Peter Flarup (Dänemark) - Frankie 42,7; 11. Andreas Ostholt (Warendorf) - Corvette 43,6.





„Wir sind am Anfang ein bisschen gerutscht, deshalb habe ich in den engen Wendungen etwas mehr abgebremst, als ich es sonst machen würde“, erklärte Auffarth nach ihrem Ritt über die 3940 Meter lange Strecke mit 22 Hindernissen, warum sie dort etwas Zeit liegen ließ. Sie war aber trotzdem zufrieden. „Er ließ sich sehr gut reiten“, lobte sie Viamant du Matz, der seine erste Prüfung auf dem Vier-Sterne-Niveau in diesem Jahr absolvierte. Die Bedingungen seien sehr gut gewesen: „Der Boden war super.“ Die starke Runde durch den Springparcours, sei dann der „perfekte Abschluss“ der Tage von Luhmühlen gewesen.





Auffarth steht auf Longlist für Europameisterschaft

Nach dem Ende der Longines Luhmühlen Horse Trials hat die AG Spitzensport des Vielseitigkeitsausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei die Longlist für die Vielseitigkeits-Europameisterschaft aufgestellt, teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung am Sonntag mit. Aus dieser werden die Reiter und ihre Pferde für den Wettbewerb vom 28. August bis zum 1. September in Lumühlen ausgewählt. Dort können zwölf Paare für Deutschland starten. Auffarth ist mit Mat für den Block A der dreigeteilten Longlist genannt worden. Und so war die DM natürlich auch ein Test im Hinblick auf das kontinentale Championat. „Es ging darum, hier ein gutes Gefühl für das Stadion und das Gelände zu kriegen“, erzählte Auffarth. „Das Wasser ist zum Beispiel das gleiche. Die Pferde erinnern sich daran.“

Der endgültige EM-Kader wird allerdings erst in sechs Wochen nominiert. „Wir haben eine Menge Reiter, die fokussiert sind, sich dafür zu qualifizieren“, erklärte Bundestrainer Hans Melzer gestern. 22 Reiter mit 24 Pferden stehen auf der Longlist. Melzer merkte an:





„Die Competition geht weiter.“





Nächster Start beim CHIO in Aachen

Nächste Station für Auffarth und Mat wird die Vielseitigkeitsprüfung im Programm des CHIO in Aachen (19. und 20. Juli) sein. Sie gehören zu den zehn deutschen Paaren, die dafür nominiert wurden.