Delmenhorst. Neue Rekordzahlen mit 180 Aktiven aus 31 Vereinen. Die Gastgebeber des ersten landesoffenen Abendsportfestes konnten zufrieden sein.

Die Sonne hat beim ersten landesoffenen Abendsportfest des Leichtathletik-Kreises Delme-Hunte die perfekten Rahmenbedingungen geliefert. Das Meeting, in dessen Rahmen auch Teil eins der Kreismeisterschaften stattfand, bescherte den Gastgebern Rekordzahlen. Am Start befanden sich 180 Aktive, die 31 Vereine vertraten. Gleichwohl bedauerten es die Verantwortlichen, dass einige der gemeldeten Sportler nicht den Weg ins Stadion gefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lasse Onnen, Bruder des mehrfachen deutschen Hochsprungmeisters und Olympia-Teilnehmers Eike Onnen. Bei dem für Eintracht Hannover startenden Sprinter (Jahrgang 1985) steht eine 100-Meter-Zeit von 10,84 zu Buche.

Stöckmann siegt im Hochsprung

In Onnens Abwesenheit gewann Jan-Gerhard Onken von Germania Leer die 100 Meter in 11,46 Sekunden und die 400 Meter in 49,69 Sekunden. Onnens Vereinskollege Florian Stöckmann siegte im Hochsprung mit für seine Verhältnisse nicht überragenden 1,80 Metern. Für Glanzpunkte sorgte auch die LGG Ganderkesee: Jochen Wolter gewann in der M50 mit 12,03 Metern im Kugelstoßen und mit 32,40 Metern im Diskuswurf, in dem Teamkollege Patrick Himmelskamp mit 31,03 Metern bei den Männern triumphierte – womit er auch Kreismeister wurde.









Bei den Damen jubelte die Ganderkeseerin Diana Garde in einem besonderen Rennen: Über die 100 Meter der Frauen gewann sie in 14,12 Sekunden die Abendsportfest-Wertung und die Kreismeisterschaft mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Tochter Imke. Im Weitsprung gelang ihr mit 4,80 Metern der gleiche Doppelsieg, erneut in einem Familienduell. Weitere Ganderkeseer Kreismeistertitel holten in der weiblichen U 18 Meghan Sparr über die 100 Meter, Sophie Adermann im Weitsprung und Mieke Westermann im Kugelstoßen und Diskuswurf.

Lokalmatadoren sammeln Siege

Die Lokalmatadoren des Delmenhorster TV sammelten ebenfalls Siege. Alina Vanessa Eze wurde U14-Kreismeisterin über die 100 Meter in 13,46 Sekunden, Katharina Rolle gewann in dieser Altersklasse im Weitsprung. Jan Lippert war im 100-Meter-Lauf der Männer in 11,96 Sekunden der Schnellste. In der U14 gewann Leonard Brockhoff die 100 Meter und das Kugelstoßen. Jan Finkenstein war in der U15 über die 100 Meter der einzige Starter und kam nach 13,84 Sekunden ins Ziel.

Der TV Hude stellte drei Kreismeister, alle in der U20. Kim Haberer lief die 100 Meter in 13,71 Sekunden, Tom Fleuter in 11,95 Sekunden und Larissa Lange die 400 Meter in 68,97 Sekunden.

Anmeldungen bis Mittwoch

Das zweite landesoffene Abendsportfest des Dachverbandes der Leichtathleten steht dann am Dienstag, 25. Juni, auf dem Programm. Das Event, das auch den zweiten Teil der Kreismeisterschaften beinhaltet, beginnt um 18 Uhr im Stadion. Anmeldungen werden bis Mittwoch ausschließlich über www.ladv.de entgegengenommen.