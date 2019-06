Kurz vor dem Ziel: Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee mit Viamant du Matz nach dem letzten Hindernis der Geländestrecke der Vier-Sterne-Prüfung des internationalen Vielseitigkeitsturniers 2019 in Luhmühlen. Sie bewältigten sie fehlerlos. Foto: Lars Pingel

Luhmühlen. Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee hat sich in der Vier-Sterne-Prüfung des internationalen Vielseitigkeitsturniers 2019 in Luhmühlen mit einer souveränen Geländerunde in der Gesamtwertung um zehn Plätze nach vorn geschoben. Nach starken Regenfällen war der Zeitplan verändert worden.