Delmenhorst. Freilos für den Titelverteidiger: Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst braucht in der ersten Runde des Landespokals 2019/20 noch nicht zu spielen.

Der Titelverteidiger greift erst im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs der Amateure 2019/20 im NIedersächsischen Fußball-Verband ins Geschehen ein: Der Oberligist SV Atlas Delmenhorst zog für die erste Runde ein Freilos. Das hat der NFV mitgeteilt.

Finale wieder in Hannover

Der Landespokal wird wie in der Vorsaison in zwei Wettbewerbsbäumen ausgetragen: idem der Amateure und dem der Dritt- und Viertligisten. In der Amateur-Konkurrenz gehen die 18 niedersächsischen Oberligisten sowie die vier Bezirkspokalsieger SV Brake (Weser-Ems), TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (Hannover), SV Lengede (Braunschweig) und MTV Lüneburg (Lüneburg) ins Rennen. Außer dem SV Atlas erhielten noch neun Vereine Freilose, berichtete der NFV. Sie treffen im Achtelfinale auf die Sieger der sechs Qualifikationsspiele der ersten Runde. Diese werden am 20./21. Juli ausgetragen. Das Achtelfinale ist für den 27./28. Juli angesetzt. Weiter geht es am 2./3. Oktober mit dem Viertelfinale und am 13. April 2020 mit der Runde der letzten Vier. Das Endspiel wird wieder in Hannover ausgetragen, der Termin steht noch nicht fest.

Auslosung NFV-Pokal der Amateure Qualifikationsrunde (20./21. Juli): FC Hagen/Uthlede - VfL Oldenburg

SV Brake - TB Uphusen

Schwalbe Tündern - Eintracht Northeim

Heeslinger SC - Germania Egestorf/Langreder

MTV Lüneburg - MTV Gifhorn

SV Lengede - FT Braunschweig

Freilose: SV Atlas Delmenhorst, Eintracht Celle, Arminia Hannover, SC Spelle-Venhaus, Kickers Emden, TuS Bersenbrück, VfV Hildesheim, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, MTV Wolfenbüttel, Lupo Martini Wolfsburg. Achtelfinale (27./28. Juli): Sieger Hagen/VfL Oldenburg - TuS Bersenbrück

Sieger Brake/Uphusen - Kickers Emden

Sieger Tündern/Northeim - VfV Hildesheim

Sieger Heeslingen/Egestorf - Arminia Hannover

Sieger Lüneburg/Gifhorn - Lupo Martini Wolfsburg

SV Atlas Delmenhorst - SC Spelle/Venhaus

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - Eintracht Celle





SV Atlas spielt im Achtelfinale zu Hause

Der NFV hat außer der ersten Runde auch das Achtelfinale ausgelost. In diesem kann der SV Atlas im heimischen Stadion an der Düsternortstraße antreten. Er wird seinen Ligarivalen SC Spelle/Venhaus empfangen.

Qualifikationsspiel zwischen SSV Jeddeloh und VfB Oldenburg

NFV-Pokal Dritt- und Viertligisten Qualifikationsrunde (20./21. Juli): SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg Viertelfinale (2./3. Oktober): Sieger Jeddeloh/Oldenburg - HSC Hannover

BSV Rehden - SV Meppen

SV Drochtersen/Assel - Eintracht Braunschweig

TSV Havelse - Lüneburger SK





Im Baum der Dritt- und Viertligisten sind neun Mannschaften am Start. Der Titelverteidiger SV Drochtersen zog ein Freilos - wie sechs weitere Teams. Sie stehen damit bereits im Viertelfinale. Die Auslosung in Barsinghausen ergab, dass in der Qualifikationsrunde am 20./21. Juli die Partie zwischen den Regionalligisten SSV Jeddeloh und VfB Oldenburg ausgetragen wird