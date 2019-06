Der SV Atlas Delmenhorst tritt in der kommenden Saison im DFB-Pokal an. Jetzt wird der Gegner ausgelost. Foto: imago/MIS 04 11 2015 Football national team German Football Museum in Dortmund DFB Cup PUBLICATIONxNOTxINxSUI

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst spielt im August in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wir berichten von der Auslosung und haben Reporter beim Public Viewing auf dem Marktplatz, in der Vereinsgaststätte Jan Harpstedt und auch bei der Auslosung in Dortmund vor Ort.