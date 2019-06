Hude. Martin Wessels übernimmt den Handball-Landesklassisten HSG Hude/Falkenburg in der kommenden Saison 2019/2020 als Trainer.

Die Bilanz der Handballer der HSG Hude/Falkenburg nach dem ersten Jahr in der Landesklasse ist positiv ausgefallen. Coach Lars Osterloh war mit dem Abschneiden seines Teams hoch zufrieden, denn das Ziel, einen Mittelfeldplatz einzunehmen und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, wurde mit dem Erreichen des fünften Rang in der Abschlusstabelle voll und ganz erfüllt.

Das Osterloh-Team musste sich erst an die neue Klasse gewöhnen. „Die Leistungsdichte ist deutlich höher als in der Regionsoberliga, dazu ist auch das Tempo wesentlich höher und jede Mannschaft verfügt auch über mehr als einen Torjäger, auf den man sich in der unteren Klasse hatte immer gut einstellen können.“ Trotzdem habe seine Mannschaft bereits in den Trainingseinheiten die Forderungen gut umgesetzt, lobt Osterloh. Denn mit deutlich verbesserter Konzentration dauerte es nicht lange, ehe man sich auch in der neuen Klasse etabliert hatte.

Osterloh übernimmt HSG Frauen

Osterloh, der zur kommenden Saison die Oberliga-Frauen der HSG übernimmt, sieht eine sehr gute Entwicklung in der Mannschaft: „Matthias Düßmann hat sich als Leader sehr gut entwickelt.“ Sönke Harfst habe im Angriff einen großen Schritt nach vorn gemacht. Ärgerlich war die langwierige Verletzung von Luca Tuchen.

Insgesamt habe die Mannschaft aber einen großen Schritt nach vorne gemacht. Neu zur kommenden Saison ist Trainer Martin Wessels als Nachfolger von Osterloh. Für ihn sei es wichtig, dass sich die Mannschaft nicht nur auf dem Spielfeld versteht, sondern auch außerhalb der Halle als Team auftritt, erklärte Wessels.