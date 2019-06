Delmenhorst. Die Gruppe „Real Talk“ des Delmenhorster Tanzsportzentrums (TSZ) wurde Dritter bei der International Dance Competition in Hannover.

Gleich zwei Teams des Tanzsportzentrums Delmenhorst waren bei den Finals der International Dance Competition vertreten, berichtete TSZ-Pressesprecherin Andrea Kriesten. Ausrichter war der „German Dance Art“. 19 auserwählte Erwachsenen-Formationen und sieben Junior-Teams hatten die Möglichkeit, ihr Können in einer vier- bis sechsminütigen Tanzroutine nach eigener Choreographie und Musikauswahl aufzuführen.

Eine dreiköpfige Jury bestehend aus Adrian Vediola aus Vancouver, Kanada, Jason Rillera aus San Francisco, USA und „Twoface“ aus Hannover – alle international anerkannte und in der Tanzwelt tätige Profis – hatte an diesem Abend die Aufgabe, die Aufführungen zu bewerten. Es waren Formationen aus Italien, England, Russland, Österreich, Schweiz, Polen, den Niederlanden und Deutschland am Start. Um sich für diese Competition zu qualifizieren, musste man sich im Vorfeld mit eigenen Tanzvideos und Erfolgen der letzten Jahre (z.B. Meisterschaftstitel) bewerben.

Die Freude von Trainerin Berenike „Bee“ Benke war dementsprechend groß, als sie die Zusage für die Teilnahme ihrer Formationen „Real Talk“ (Juniors) und „Solid“ (Erwachsene) erhielt. Nun hieß es eine vier bis sechsminütige Choreographie – doppelt so lang wie bei einem normalen Wettkampf – zu erstellen und diese perfekt umzusetzen. Dies sei „Bee“ und ihren Teams mit viel Energie, Zeit, Schweiß und Herzblut wirklich gelungen und sie zeigten sich an diesem Abend von ihrer besten Seite, teilte Kriesten mit. „Bee“ wäre überwältigt von der Leidenschaft ihrer Schülerinnen gewesen. „Real Talk“ hatte sich bei den Juniors bis auf Platz drei vorgetanzt und durfte einen Pokal mit nach Hause nehmen. Zahlreiche Unterstützer aus Delmenhorst waren privat angereist und hatten die Teams im ausverkauften Theater am Aegi lauthals unterstützt.

An diesem Tag stand jedoch nicht der Wettkampf im Focus, sondern es galt, Tanzkunst auf höchstem Niveau zu präsentieren und gemeinsam ein tolles Event zu erleben. Für alle Teams sei die Teilnahme eine Ehre gewesen, obwohl auch einige unter ihnen dieses durchaus professionell betrieben, betonte Kriesten. Der Teamspirit zog sich nicht nur durch die einzelnen Mannschaften, sondern auch durch alle teilnehmenden Formationen. Das Publikum honorierte dies mit Standing Ovations.