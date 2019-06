Hude. Ein ehemaliger Bundesligaspieler trainiert ab der neuen Saison 2019/20 die Fußball-B-Junioren des FC Hude: Hans-Jürgen Gundelach.

