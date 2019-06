Delmenhorst. Der Sonntag steht beim TuS Heidkrug ganz im Zeichen des Badmintons. Das Schleifchenturnier für die ganze Familie beginnt um 11 Uhr.

Nur eine Woche nach dem großen Jugendfußball-Charity-Cup setzt der TuS Heidkrug, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, den Reigen der Jubiläumsveranstaltungen fort. Am Sonntag ist die Badmintonabteilung mit einem Turnier, das sich an verschiedene Generationen wendet, an der Reihe. Das Schleifchenturnier für die ganze Familie beginnt um 11 Uhr in der Halle Am Wehrhahn.

Außer dem Sport rückt der Spaß in den Mittelpunkt. Ein Kind und ein Erwachsener bzw. ein spielstarker Jugendlicher bilden ein Doppel. Die Paarungen werden durch Los ermittelt und spielen etwa zehn Minuten gegen ein anderes Duo. Dann losen die Verantwortlichen neue Teams aus. Geplant ist auch eine Runde, in der Eltern mit den eigenen Kindern antreten können. Die erfolgreichsten Spieler erhalten Preise.