Delmenhorst. Am Samstag startet Sprinttalent René Rumpf vom Delmenhorster TV über 100 Meter bei den U23-Meisterschaften in Wetzlar.

„René…wer?“ werden die Leichtathletik-Verantwortlichen des Delmenhorster TV immer mal wieder gefragt, seit sich der 19-jährige René Rumpf anschickt, über die Grenzen der Delme-Stadt hinaus Sprintgeschichte zu schreiben. Gerade nach seinem phänomenalen Lauf in 10,62 Sekunden über die 100 Meter bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften, findet das lange Zeit selbst bei gut informierten Leichtathletikexperten völlig unbekannte Sprinttalent immer mehr Aufmerksamkeit.

Fußball war sein Metier

Bis vor einem Jahr hatte Rumpf mit Leichtathletik so gut wie nichts am Hut. Fußball war sein Metier und es war mehr oder weniger einem hartnäckigen Sportlehrer der IGS zu verdanken, dass er den Weg zur Leichtathletik fand. „Im Rahmen eines Sportkurses im letzten Jahr habe ich Leichtathletik gewählt und bin da im Unterricht handgestoppte 11,5 Sekunden über 100 Meter gelaufen“, erzählt Rumpf. „Mein Lehrer meinte, ich solle mich unbedingt für diese Sportart entscheiden.“ Am Ende bedurfte es nur noch ein wenig Überredungskünste seines beim DTV aktiven Freundes Jan Lippert und Rumpf war Teil der Trainingsgruppe des Delmenhorster TV.

Und gleich in seinem ersten Rennen knackte der junge Sportler die geforderte Norm für die Landesmeisterschaften in der Altersklasse U 20. Bei diesen Meisterschaften hätte er, der Newcomer und große Außenseiter, dann beinahe für die größte Überraschung dieser Titelkämpfe gesorgt. Mit seiner bisherigen Bestzeit von 11,58 Sekunden im 100-Meter-Lauf, die er bei seinem ersten Wettkampf aufgestellt hatte, rangierte er lediglich auf Rang 23 im hinteren Feld aller gemeldeten 30 Sprinter. Doch bereits in seinem Vorlauf, den er in 11,24 Sekunden gewann, ließ Rumpf aufhorchen.

Triumph im Zwischenlauf

Wenig später triumphierte er zudem in seinem Zwischenlauf, wo er seine bisherige Bestzeit um 42 Hundertstelsekunden pulverisierte. Mit der schnellsten Zeit aller Starter von 11,16 Sekunden – zeitgleich mit Daniel Wieczorek vom OTB Osnabrück – katapultierte sich Rumpf in eine Favoriten-Rolle für das Finale. Doch ausgerechnet im Endlauf unterlief dem 19-jährigen DTV-Talent ein kleiner Patzer, der ihn möglicherweise die Meisterschaft kostete. Er kam deutlich zu spät aus den Startblöcken und rettete sich mit letzter Kraft auf den dritten Platz. „Der Start ist nach wie vor meine größte Schwäche“, sagt er. „Mir geht vor dem Start noch viel zu viel durch den Kopf, ich habe auch immer noch nicht die für mich optimale Startblockeinstellung gefunden.“

Trotz dieser Schwäche, die er durch hartnäckiges Training auszumerzen versucht, ist es Rumpf gelungen, sich bereits nach einem Jahr seiner leichtathletischen Laufbahn für deutsche Meisterschaften zu qualifizieren. Am 15. Juni wird es für ihn ernst, da stehen in Wetzlar bei den Titelkämpfen der Junioren (Altersklasse U 23) die Vorläufe über 100 Meter an. „Ich bin schon verdammt stolz es bereits nach einem Jahr aktiver Leichtathletik zu deutschen Meisterschaften geschafft zu haben“, sagt er. „Dort will ich den Zwischenlauf erreichen“, blickt Rumpf voraus. Ein äußerst ambitioniertes Ziel, trifft er doch auf eine hochkarätige Konkurrenz, die vom bislang schnellsten deutschen Sprinter, Joshua Hartmann vom ASV Köln, mit einer Zeit von 10,16 Sekunden über die 100 Meter, angeführt wird.

Bei der Landesmeisterschaft in Göttingen

Eine Woche später wartet auf das DTV-Talent die nächste große Herausforderung, dann tritt er in Göttingen bei den Landesmeisterschaften der Männer an. Dort will Rumpf nicht nur die 100 Meter bestreiten, sondern gemeinsam mit Fabian Sander, Fabian Kuhfeld und Jan Lippert auch mit der 4x100-Meter-Staffel eine gute Rolle spielen. Im nächsten Jahr steht Rumpf dann vor einer weiteren Herausforderung: Er macht das Abitur. Gleichwohl will der 19-Jährige, der schon mal vor einigen Jahren bei den Leichtathleten vorbeischaute, aber damals noch keinen Gefallen an der Sportart gefunden hatte – „da stand nur Ausdauertraining an, das war nicht mein Ding“ – der Leichtathletik treu bleiben.

Ausgleich für seine schulischen und sportlichen Belastungen findet der sympathische Sportler im Klavierspiel. Vor allem klassische Stücke haben es ihm angetan. „Am Piano kann ich am besten abschalten“, sagt René Rumpf.