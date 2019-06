Bekommt Delmenhorst einen Kunstrasenplatz? Die Vereine sind zuversichtlich. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Delmenhorst. Es könnte Bewegung in die teilweise festgefahrene Debatte um den Bau eines Kunstrasens in Delmenhorst kommen. Die Vereine wollen sich an den Kosten beteiligen und gehen optimistisch in die nächste Auschusssitzung.