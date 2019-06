Delmenhorst. Niedersachsenpokalsieger SV Atlas Delmenhorst muss sich in einer Mammut-Oberliga und in zwei Pokalwettbewerben beweisen.

Für viele, die es mit dem SV Atlas halten, war die Saison eigentlich lang genug. 14 Pflichtspiele haben die Delmenhorster Oberliga-Fußballer innerhalb von 13 Wochen nach dem Jahreswechsel hinter sich gebracht, ehe alles mit dem historischen Niedersachsenpokalsieg gegen den TuS Bersenbrück am 25. Mai endete. Doch die Sommerpause ist dieses Mal kaum mehr als ein kurzes Durchpusten – und danach wartet schon der nächste Marathon.

Vier Punktspiele mehr

Bereits am Samstag kommt das Team wieder zusammen, um die Erstrunden-Auslosung des DFB-Pokals in der Vereinsgaststätte Jan Harpstedt zu verfolgen. Als einziger Oberligist ist Atlas in zwei Pokalwettbewerben vertreten, in der Liga wird es zudem stressig wie noch nie. Zum ersten Mal seit acht Jahren spielen 18 statt wie üblich 16 Mannschaften in der Oberliga – weil mit Germania Egestorf/Langreder, dem VfL Oldenburg und Lupo Martini Wolfsburg drei niedersächsische Clubs aus der Regionalliga abgestiegen sind. Das bedeutet für Atlas: 34 statt 30 Punktspiele.

20 Oberliga-Spiele vor der Winterpause

Bei unglücklicher Auslosung müssen die Delmenhorster schon am 20. oder 21. Juli zur Niedersachsenpokal-Qualifikation antreten, eine Woche später würde das Achtelfinale folgen. Die Oberliga startet am 3. oder 4. August, eine Woche vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal. Danach warten bis zur Winterpause noch 19 weitere Oberliga-Partien.

Trainingsauftakt am 23 Juni

Niedersachsens höchste Spielklasse glänzt aber nicht nur durch Masse. Mit den drei Regionalliga-Absteigern und dem ambitionierten Neuling Kickers Emden, der wie der MTV Eintracht Celle, BW Tündern und die FT Braunschweig den Aufstieg schaffte, ist die Qualität so hoch wie lange nicht, wie auch Key Riebau schon feststellte. Der neue Atlas-Trainer warnte: „Das wird die spannendste Oberliga seit Jahren. Gerade die Absteiger wollen doch gleich wieder hoch. Ich sehe viele Clubs, die was vor haben. “

Seinen eigenen schließt er zweifellos mit ein. Trainingsauftakt ist bei Atlas am 23. Juni, der erste Test steht schon am 29. Juni ab 14 Uhr auf der Anlage des TuS Hasbergen gegen den Regionalligisten Hannover 96 II auf dem Plan.