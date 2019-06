Delmenhorst. Beim 52. Handball-Kleinfeldturnier des VSK Bungerhof dominieren Hauptstädter und Gastgeber.

Noch vor dem Ende des zweitägigen Spektakels haben Verantwortliche des VSK Bungerhof bereits Anfragen für 2020 gesammelt. „Wiederholt wurden wir um Einladungen gebeten“, berichtete Jürgen Janßen, stellvertretender Vorsitzender des VSK, der beim 52. Handball-Pfingstturnier der Stadtwerkegruppe Delmenhorst gemeinsam mit Vereinschef Rolf Heitmann erneut die Spitze des großen Organisationsstabes bildete. Anfragen dieser Art sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass es den Gästen gefallen hat. Diese Gewissheit erlangten die Macher auch aufgrund vieler positiver Kommentare, die das Event auf der „Tell“-Anlage an der Stedinger Straße begleiteten.

143 Mannschaften aus 29 Vereinen bildeten die 14 Teilnehmerfelder. Zum erfolgreichsten hiesigen Club avancierte die HSG Delmenhorst, die drei der 13 ersten Plätze sammelte. Bei den Minis wurden wieder alle Teams zu Siegern erklärt.

„Das Turnier war gut. Ich befürworte es, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen“, sagte Ingo Lenz, der die D-Junioren des VfV Spandau trainiert. Der Verein für Volkssport von 1922, dem über 1000 Mitglieder angehören, startete erstmals in Bungerhof und entsendete zehn Teams. Lenz’ einziger Kritikpunkt: „Im Gegensatz zu Berlin und Brandenburg gab es hier unterschiedliche Regularien, zum Beispiel bei den persönlichen und Mannschaftsstrafen. Das wurde nicht kommuniziert.“ Die Berliner hielten sich von Freitag bis Montag in Delmenhorst auf. Lenz: „Wir sind in einer Turnhalle untergebracht und fahren mit dem Bus hin und her.“ Ausdrücklich lobte er die Turniermitarbeiter, die eine „tolle Arbeit“ gemacht hätten. Bei einigen habe er sich bedankt. Er kenne sich aus, denn sein Verein veranstaltet den Bärlin-Cup: „Am nächsten Wochenende kommen 140 bis 150 Mannschaften.“



Ergebnisse 52. Handball-Kleinfeldturnier des VSK Bungerhof Kleinfeldturnier des VSK Bungerhof Männer: 1. VSK Bungerhof, 2. HC Glasbier Rangers, 3. Ajax Dauerstramm (beide Delmenhorst). Frauen: 1. HSG Delmenhorst III, 2. HSG Delmenhorst II, 3. SV SF Larrelt. Mixed: 1. JSG Lenzinghausen-Spenge, 2. TuS Neukölln (Berlin), 3. TSV OT Bremen. Männliche Jugend A: 1. HSG Delmenhorst, 2. TSV OT Bremen, 3. SG OSF Berlin. Weibliche Jugend A: 1. SG OSF Berlin, 2. HSG Delmenhorst, 3. VfV Spandau (Berlin). Männliche Jugend B: 1. SG OSF Berlin, 2. TuS Neukölln, 3. HSG Delmenhorst. Weibliche Jugend B: 1. HSG Delmenhorst, 2. TuS Bothfeld, 3. SG OSF Berlin. Männliche Jugend C: 1. TuS Bothfeld, 2. SG OSF Berlin, 3. TuS Neukölln. Weibliche Jugend C: 1. SG OSF Berlin, 2. JSG HLZ Ahlen, 3. TSV OT Bremen Männliche Jugend D: 1. TG Hörste, 2. VfV Spandau, 3. JSG HLZ Ahlen. Weibliche Jugend D: 1. TSV Marienfelde (Berlin), 2. TuS Bothfeld, 3. SG OSF Berlin. Männliche Jugend E: 1. VfV Spandau, 2. HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, 3. TuS Bothfeld. Weibliche Jugend E: 1. TVV Neu Wulmsdorf, 2. TuS Neukölln, 3. TuS Bothfeld. Minis: Alle fünf Teilnehmer sind Sieger.





Auch in sportlicher Hinsicht zeigte sich Lenz zufrieden. Seine D-Junioren belegten Rang zwei und die E-Jugendlichen des VfV nahmen sogar die erste Position ein. Die „Berliner Meisterschaft“, auf die Janßen im Vorfeld des Turniers angesichts der fünf Vereine aus der Hauptstadt lachend hingewiesen hatte, ging jedoch an die SG OSF. Der Zusammenschluss der Vereine Olympischer Sport-Club, Schöneberg und Friedenau hatte dreimal die Nase vorne.

Gleiches gilt für Delmenhorst. Während der Siegerehrung, die Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen vornahm, wurde die HSG für ihre drei ersten, zwei zweite Plätze und einen dritten Rang belohnt.

Ehemalige Aktive beteiligten sich am Freitag an einem Treffen, das einen festen Bestandteil des Bungerhofer Turniers bildet. „Die Teilnehmer haben sich sehr gefreut. Einige hatten sich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen“, sagte Rolf Heitmann. Während des geselligen Abends übergab Hansi Drieling, der für die Infrastruktur und den Einkauf zuständig war, die Aufgaben an seinen Sohn Jens. „Hansi war von Anfang an dabei, also seit 1966“, sagte Janßen, der Drieling mit einem Präsentkorb und Bildern aus den Jahren 1966 und 2019 auszeichnete.



Jürgen Janßen zeigte sich mit dem Verlauf des 52. Pfingstturnieres zufrieden. Während einer Nachbesprechung sei allerdings Bedauern darüber geäußert worden, dass kein Vertreter der Stadt dem sportlichen Großereignis einen Besuch abgestattet hätte.