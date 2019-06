Delmenhorst. Die Ü40-Fußballer des Harpstedter TB sind Kreismeister, warten auf eine offizielle Ehrung aber vergebens.

Zu den unbeliebtesten Ritualen eines Fußballers gehört der Schulterklopf-Marathon nach großen Siegen – meistens stehen bei frisch gebackenen Meistern die Funktionäre ja regelrecht Schlange, um als erster die Hände zu schütteln. Dieses Problem hatten die Ü40-Kicker des Harpstedter TB am Freitagabend nicht; nach ihrem 4:3 (1:1, 0:0)-Sieg nach Neunmeterschießen gegen den FC Hude im Finale der Kreismeisterschaft war nämlich kein Offizieller des Fußball-Kreises auf der Anlage an der Delmenhorster Schanzenstraße zugegen. An einen Pokal hatte man leider auch nicht gedacht.

Der ewige Goritz

Die Party ließen sich die Harpstedter, die sich nebenbei für die Niedersachsenmeisterschaft qualifizierten, davon natürlich nicht verderben – sie war ohne Zweifel verdient. Nachdem das Team um Torjäger Christian Goritz im Halbfinale Titelverteidiger TuS Heidkrug mit einem 6:0 entthront hatte, waren die Blau-Weißen auch gegen defensive Huder die bessere Mannschaft. Dennoch wurde es ein Sieg mit viel Anlauf und langem Zittern. Goritz traf schließlich in der 52. Minute zur Führung. Per Strafstoß glich Axel Mader zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit von 70 Minuten aus. Im Neunmeterschießen trafen Goritz, Christian Thielsch und Thomas Schwellenthien, bei Hude nur Michael Juretzka und Thorsten Simmert – ausgerechnet Torschütze Mader scheiterte an Harpstedts Torwart Christian Pahlke.