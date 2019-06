Delmenhorst . Das 41. Pfingstturnier der Volleyballer in Delmenhorst war ein großer Erfolg. Die 1200 Aktiven waren in insgesamt 230 Mannschaften am Start.

Pfingsten, Delmenhorst und Volleyball – das gehört einfach zusammen. Drei Tage lang gaben die Volleyballer aus ganz Deutschland in sieben Delmenhorster Sporthallen den Ton an. Sogar aus Berlin und Süddeutschland waren manche der 1200 Aktiven angereist. Insgesamt 230 Mannschaften der Klassen Damen, Herren und Mixed waren beim 41. Pfingstturnier am Start.

Alte Delmenhorster Volleyballrecken

Hochklassigen Volleyball gab es Montagnachmittag in der Stadionhalle. Dort traten zehn Teams bei den Herren der höchsten Leistungsklasse A+B an. Darunter auch die Mannschaft „Vier Memmen und ein Blinder“, die sich aus zahlreichen alten Delmenhorster Volleyballrecken zusammensetzte. „Ich bin mit fast 50 der Alterspräsident“, erklärte Oliver Becker. Das Durchschnittsalter der Truppe läge knapp bei 40. Seine „Memmen“ und er lieferten sich mit den deutlich jüngeren Teams teilweise einen harten Kampf. Am Ende reichte es aber nur zu Platz vier. Das Finale bei den Männern war noch einmal eine Klasse für sich. Zwischen „9 999 999 klitzekleine Eichhörnchen“ und „Spielvereinigung Resterampe“ legten die Eichhörnchen los wie die Feuerwehr. Dem hatten die Jungs von der „Resterampe“ nichts entgegenzusetzen. Der Titel 2019 ging somit an „9 999 999 klitzekleine Eichhörnchen“. Und Kapitän Hendrik Evert stellte klar: „Wir waren mehr eine Spielgemeinschaft zusammen mit Dynamo Brockenblick." Für Evert war es dieses Jahr bereits sein 20. Turnier in Delmenhorst. Der Flensburger kommt immer wieder gerne in die Delme-Stadt:





„Das Gute am Turnier ist, dass das Niveau der Mannschaften auch hoch genug ist.“





Diesen Punkt stellte auch Moderator Alexander Nagel bei der Siegerehrung heraus: „Der Start war durch die Nachmeldungen etwas holprig, dann lief es aber gut." Er appellierte an die Volleyballfamilie, auch im nächsten Jahr und dann mit doppelt so vielen Mannschaften wieder zu kommen.

Bei den Damen der Leistungsklasse A+B gab es einen viel umjubelten Heimsieg der Delmenhorster Volleyballerinnen. Das Team „Schantalle tu doch mal die Oma holen“ sicherte sich Platz eins, das weitere Lokalteam „Olympiastützpunkt Delmenhorst“ landete auf Platz drei. „Wir gewinnen unser eigenes Turnier. Wie geil ist das denn“, freute sich Jutta Stephan. Sie ist seit mehr als 20 Jahren als Helferin dabei. Beim Turnier ist mittlerweile die dritte Generation aktiv.

700 Feiernde bei der Party

Die Stimmung in den verschiedenen Hallen und auf dem Zeltplatz war an allen drei Tag wieder ausgelassen. Die bei allen Beteiligten beliebte Party im Haus Adelheide bot mit rund 700 Feiernden einen willkommenen Ausgleich zum Turnierablauf. Und manch einer hatte am Sonntagmorgen Probleme, rechtzeitig zum Anpfiff zu kommen.





Größere Vorfälle musste Organisator Jonas Woinitzki nicht vermelden. Der etwas windige Samstag machte lediglich einigen Pavillons auf dem Zeltplatz zu schaffen. Auch bei den Einsätzen im Erste-Hilfe-Bereich blieb es bei Kleinigkeiten und leichten Wehwehchen.

„Das Ganze Drumherum beim Turnier macht mega viel Spaß“, meinte Marc Schmeyers. Der Bremer, der beim TV Baden spielt, war zum ersten Mal beim Pfingstturnier. Schon zum zehnten Mal war Trixi Riewe vom TSV Ganderkesee dabei. Die 54-Jährige baggert und schmettert inzwischen schon zusammen mit ihrem Sohn beim Turnier:





„Die Stimmung. Es ist eindeutig immer wieder die Stimmung, warum ich so gerne hierher komme.“





Bilanz fiel positiv aus

Die Bilanz von Jonas Woinitzki fiel nach dem Turnier-Marathon ausgesprochen positiv aus: „Wir hatten nichts, was schiefgegangen ist. Vor allem hatten wir immer genug Helfer vor Ort. Damit hatten wir die wichtigsten Dinge im Griff.“

Der Dank der auswärtigen Volleyballer war Woinitzki und seinen Mitstreitern gewiss. Überall gab es wieder Lobeshymnen über das Delmenhorster Turnier zu hören, dessen Charme seines Gleichen sucht. Die Hallen für Pfingsten 2020 sind bereits reserviert. Dann findet die 42. Auflage statt.