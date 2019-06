Delmenhorst. Der TuS Heidkrug hat zum fünften Mal sein Jugendfußball-Turnier unter dem Motto "Kinder spielen für Kinder – Gegen Norma Parmed" ausgerichtet. 2019 gehörte es zu den Feierlichkeiten des 100-jährigen Bestehens des Vereins.

Während das Endspiel der G-Junioren, das der SV Atlas Delmenhorst mit 3:0 gegen den TV Jahn Delmenhorst gewann, eine stattliche Zuschauerkulisse angelockt hatte, drehten einige Spieler des FC Hude dem Geschehen den Rücken zu. Sie spielten im Sand und ließen sich weder von Anfeuerungsrufen noch von Beifall stören. Ein (kleiner) Beleg dafür, dass der TuS Heidkrug mit seinem Jugendfußball-Charity-Cup 2019, der zum fünften Mal unter dem Motto „Kinder spielen für Kinder“ („Gegen Noma-Parmed“) stand, mehr als „nur“ Fußball präsentierte. Der TuS feiert in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen.





Den Überschuss des Turniers, der an die Hilfsorganisation „Gegen Noma-Parmed“ geht, liege, so Michael Wild, Leiter der Jugend-Fußballabteilung und Chef des rund 100-köpfigen Organisationsstabes, „zwischen 2000 und 3000 Euro“. In Afrika sind über 100.000 Kinder von Noma betroffen. Bedingt durch Unterernährung und mangelnde Hygiene befällt die „Krankheit der Armut“ den Mundbereich und zerfrisst das ganze Gesicht. Wird nicht umgehend Hilfe geleistet, führt die Krankheit in 80 Prozent der Fälle zum Tod. Aufklärung, Prävention und rechtzeitige Versorgung mit Antibiotika können dazu beitragen, dass Noma gar nicht erst entsteht.







49 Mannschaften treten beim TuS Heidkrug an

Die Treffen der G-Jugendteams bildeten am Pfingstmontag den Abschluss eines Events, das Heidkrugs Verantwortliche in der Rubrik „rundum gelungen“ verbuchen können. Ein Besuch auf der Anlage am Bürgerkampweg machte einfach Spaß, denn es bot sich ein buntes Bild. Neben den Spielern der 49 Mannschaften gehörten viele Zuschauer, deren vorbildliches Verhalten die Gastgeber ausdrücklich lobten, zu den Protagonisten.

Ergebnisse 5. Charity-Cup des TuS Heidkrug D-Jugend Finale

SVGO Bremen - SG Höltinghausen 2:1 Spiel um Platz drei TV Jahn II - TV Jahn I n. E. 3:2 E-Jugend Finale SC Vahr-Blockdiek - VfL Stenum n. E. 1:2 Spiel um Platz drei TuS Heidkrug IV - TuS Heidkrug I 0:3 F-Jugend Champions League 1. TuS Heidkrug, 2. SC Vahr-Blockdiek, 3. JSG Löwen Riede, Thedinghausen, Emtinghausen). G-Jugend Finale SV Atlas - TV Jahn 3:0 Spiel um Platz drei VfL Edewecht - TuS Heidkrug III 6:2





Stenumer D-Junioren nicht zu bremsen

Für den Auftakt sorgten die D-Junioren, bei denen SVGO Bremen einen beeindruckenden Auftritt zeigte und neun Konkurrenten hinter sich ließ. Das Team gewann die vier Vorrundenspiele, behauptete sich im Halbfinale mit 8:7 gegen TV Jahn II und schlug im Endspiel die SG Höltinghausen/Emstek mit 2:1. Bei der E-Jugend (14 Teilnehmer) waren die Stenumer nicht zu bremsen. Der VfL brachte es in sechs Gruppenpartien auf 16 Punkte, freute sich im Halbfinale über ein 2:1 gegen die erste Heidkruger Vertretung und sicherte sich Platz eins durch ein 2:1 n. E. über den SC Vahr-Blockdiek.

SV Atlas gewinnt G-Jugend-Turnier

Die 15 F-Jugendmannschaften bildeten drei Gruppen. Die drei Ersten sowie die beiden besten Zweitplatzierten erreichten die „Champions League“. Die zehn übrigen Teams verteilten sich auf „Euro League“ und „Bundesliga“. In der „Champions League“ behauptete sich Heidkrug nach vier Spielen mit zwölf Punkten vor dem SC Vahr-Blockdiek und der JSG Löwen (MTV Riede, TSV Thedinghausen, TSV Emtinghausen). Bei den G-Junioren bestand das Feld aus zehn Vertretungen. Der SV Atlas brachte es in der Vorrunde auf zwölf Zähler (und 23:1 Tore), schaltete den VfL Edewecht im Halbfinale mit 2:1 aus und behielt im Endspiel mit 3:0 gegen den Ortsnachbarn TV Jahn die Oberhand.



An allen vier Turniertagen befanden sich acht junge Schiedsrichter im Einsatz, die ein großes Lob von Spielleiter Uwe Hense erhielten. Er betonte:





„Einige haben sich für mehrere Tage angemeldet und sich untereinander abgesprochen."





Dickes Lob für Organisationsteam

Zu den Gästen, die das viertägige Spektakel von Anfang bis Ende verfolgten, gehörte Peter Melchin (Immenstadt/Allgäu), Botschafter der Organisation „Gegen Noma-Parmed“. Er war voll des Lobes: „Diese Veranstaltung wächst und wird jedes Jahr familiärer. Hier arbeitet ein tolles Team. Mir ist aufgefallen, dass die jungen Menschen auch auf Migration und Integration aufmerksam gemacht werden.“

Melchin berichtete, dass er erst kürzlich in Burkina Faso (Westafrika) gewesen sei. „Es ist dort eine schwierige Lage und wir wurden von Sicherheitskräften begleitet“, sagte er. Er betonte, dass die Organisation von der deutschen Regierung und bald auch von der Unesco unterstützt werde.

Zum Charity-Cup gehörte ein umfangreiches Rahmenprogramm, das eine Tombola mit mehr als 2000 Preisen beinhaltete, die stets schnell die Besitzer wechselten. „Die Eltern haben toll mitgeholfen“, unterstrich Frank Ritter, stellvertretender Jugend-Abteilungsleiter. Michael Wild lobte ebenfalls die vielen Helfer. Er freute sich über positives Feedback. Sein Fazit:





„Alles ist super gelaufen.“





Medaillen für alle Spieler

Bei der Ehrung der G-Jugend erhielten (wie bei den übrigen Turnieren auch) alle Spieler Medaillen und die drei Erstplatzierten zudem einen Pokal. Abschließend versammelte Peter Melchin jeweils einen Teamvertreter und aus jeder Mannschaft einen Spieler mit internationalen Hintergrund um sich. Es entstanden Gruppenfotos, die beweisen, dass es beim fünften Charity-Cup des Turn- und Sportvereins Heidkrug um mehr als „nur“ Fußball ging.