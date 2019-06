Hude. Felix Lingenau vom Tischtennis-Verbandsligisten TV Hude erreicht bei seinem Debüt bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften die K.o.-Runde, ist aber nicht ganz zufrieden.

Die Premiere ist für Felix Lingenau nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Der Tischtennis-Verbandsligaspieler des TV Hude ging bei den ersten Deutschen Seniorenmeisterschaften in Erfurt leer aus – auch weil er mit einer Knieverletzung und Trainingsrückstand zu kämpfen hatte. Auch wenn es für den 39-Jährigen in der Ü40 nicht zum Durchbruch gereicht hat, fiel sein Fazit durchaus positiv aus: „Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Es herrschte eine prima Stimmung und auch das Drumherum war super. Was mein Abschneiden betrifft, so war es unter den nicht besten Voraussetzungen für mich okay. Mehr aber auch nicht.“

Kein Glück in der K.o.-Runde

Im Herren-Einzel gelang dem Huder schon früh der Einzug in das Hauptfeld. Seine beiden 3:1-Auftaktsiege in der Gruppe gegen Johannes Scholz (TTC Blau-Gold Berlin) und den Bayern Christian Fürst vom TSV 1863 Schwabmünchen waren nicht spektakulär, reichten aber zu Rang zwei. Denn gegen den späteren Gruppensieger Torsten Becker vom TTV Albersweiler (Rheinland-Pfalz) handelte sich er sich ein 1:3-Niederlage ein. Sein Gegner entpuppte sich dabei als sehr starker Aufschläger, gegen den der TVH-Crack ab Satz zwei nicht mehr das passende Mittel fand.

So kam es für Lingenau in der ersten K.o.-Runde zum Duell mit dem Hessen Alexander Weiß vom TSV Heuchelheim 1888. Ebenfalls ein Gruppenzweiter und generell kein unschlagbarer Gegner. „Vom Spielsystem lag er mir eigentlich. Aber in diesem Match hat sich dann gezeigt, dass ich in letzter Zeit kaum trainiert habe“, übte der Huder nach der 0:3-Schlappe Selbstkritik.

An Zwei gesetzt, früh ausgeschieden

Im Herren-Doppel unterlag Lingenau mit seinem Partner Sven Hielscher vom SV Bolzum, auf Position zwei gesetzt, nach einem Freilos im Achtelfinale in drei Sätzen gegen Marcus Taeffner/Carsten Lüdicke (ASV Regenstauf/Blau-Gold Berlin). „Das war von uns einfach nicht gut. Die Gegner waren schlagbar. Aber es hat sich eben gezeigt, dass Sven und ich vorher noch nie zusammengespielt haben. Hätten wir dieses Match irgendwie mit Ach und Krach noch gewonnen, dann wäre vielleicht viel mehr möglich gewesen. Schade, aber das ist nun nicht mehr zu ändern“, so Lingenau. Im Mixed schaffte er es mit Denise Kleinert vom TSV Heiligenrode durch einen Fünfsatzsieg über Petra Schoulen/Christian Wipper (Nordrhein-Westfalen) ins Viertelfinale ein. Dort folgte ein 0:3 gegen die topgesetzte Paarung Inka Dömges/Alexander Krenz aus Hessen.

Trotzdem will der Huder, vermutlich nicht im nächsten, aber in einem der darauffolgenden Jahre, bei den Senioren wieder angreifen. Die Qualifikationsturniere und die drei Tage bei den Deutschen Meisterschaften seien doch ein ganz erheblicher Aufwand, den er aus Zeitgründen nicht in jedem Jahr bewerkstelligen kann.