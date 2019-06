Delmenhorst. Jonas Woinitzki ist seit diesem Jahr der Chef des Organisationsteams beim 41. Pfingstturnier der Volleyballer. Er hat 200 Helfer an seiner Seite.

Ohne ihn ging nichts beim Pfingstturnier der Volleyballer: Jonas Woinitzki. Der 22-Jährige ist zum ersten Mal Chef des rund 200-köpfigen Helferteams. Übernommen hat er den Job von Christian Altkirch. „Letztes Jahr habe ich noch mit Christian zusammen die Organisation gemacht“, sagt Jonas Woinitzki. „Er hatte mich vor zwei Jahren angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, dabeizusein.“

Er spielt seit acht Jahren

Inzwischen ist Woinitzki der Mann, der den Hut auf hat. Er selber spielt beim VG Delmenhorst-Stenum in der 3. Herren Volleyball und frönt der Sportart mittlerweile seit acht Jahren. Seine größte Aufgabe im Vorfeld sei es, sich um die ganzen Bestellungen zu kümmern. Und das sind nicht wenige. Ansonsten ist auch er die drei Tage über Mädchen für alles. Woinitzki: „Es ist zum Glück immer ein großes Team, das dahinter steht.“ Insbesondere die Erfahrungen von 20 bis 30 langjährigen Helfern sei unbezahlbar. Eines hat der Delmenhorster, der Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bereits schnell gelernt: „Man muss lernen, zu delegieren.“

Nur kurz zur Spielerparty

Ein kurzer Blick auf seine Aufgaben vom Samstag. Nach dem „allgemeinen Wahnsinn“ tagsüber müssen die Hallen gesäubert werden. Gegen halb elf ist dann endlich mal Feierabend. Danach reicht es immerhin, für eine Stunde auf der großen Spielerparty vorbeizuschauen. Ein Cheforganisator denkt eben schon an den nächsten Morgen: „Dann kommen um halb sieben bereits die Brötchen.“

Einfach nur noch schlafen

Jeder, den man zu Jonas Woinitzki befragt, ist voll des Lobes für den Blondschopf. Überall in seinem Team ist er beliebt. Und während gestern Nachmittag noch die letzten Spiele in der Stadionhalle liefen, war Woinitzki mit der Zeltplatzcrew bereits dabei, im Stadion klar Schiff zu machen. Danach hieß es noch: Geld zählen und die Buchhaltung erledigen. Und was macht er, sobald auch der letzte Orgaschritt getan ist? „Ganz ehrlich, einfach nur noch Schlafen.“

Eine Planungssicherheit gibt es bereits: Der Cheforganisator für das 42. Pfingstturnier 2020 wird wieder Jonas Woinitzki heißen.