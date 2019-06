Ganderkesee. Der Reiterverein Ganderkesee hat sein Pfingstturnier 2019 ausgerichtet, für das 525 Reiter mit 1130 Pferden gemeldet hatten. Den Großen Preis der Springreiter gewann Joachim Heyer vom RuFV Cappeln.

Das Donnermoor war am Pfingstwochenende 2019 wirklich der "Place to be“, wie es sich die Vorsitzende des Reitervereins Ganderkesee, Evi Buckenberger, gewünscht hatte. Nach einem warmen Freitag und einem herbstlichen Samstag platzte dessen Turnierplatz am sommerlichen Sonntag vor lauter Zuschauern aus allen Nähten. Hunderte Fahrräder säumten die Straße, der erweiterte Parkplatz war voll und die Eisbude musste vorzeitig schließen, da sie leergekauft war. Der erweiterte Catering-Bereich dekoriert mit Rindenmulch, Gartengestaltung, Sandkiste und Kinderhindernissen ließen Landpartie-Flair neben dem Pagodenzelt entstehen.

Laura Voigt beste Ganderkeseerin im Abschlussspringen





Rund um den Springplatz war kaum noch ein Platz zu bekommen, als es am Sonntag zum Abschlussspringen der Klasse S kam. Sandra Auffarth, Olympiasiegerin und Weltmeisterin in der Vielseitigkeit, erklärte vorab den Parcours, den Stephan Geue mit seinem Team aufgebaut hatten, dann trat sie für "ihren", den gastgebenden Verein mit 33 weiteren Startern auf dem Grasplatz an. Die Prüfung bot hervorragenden Sport. Den Sieg sicherte sich in der Siegerrunde, die die neun Besten des Umlaufs erreichten, Joachim Heyer vom RuFV Cappeln auf Quinton. Mit Doriano wurde er zudem Dritter. Heyer gelang mit Quinton in der Entscheidung in 36,06 Sekunden der schnellste Null-Fehler-Ritt. Nicolas Pedersen von der TG Wohlde wurde auf Tailormade Diarado’s Boy in 37,70 Sekunden Zweiter. Beste Ganderkeseer wurde Laura Voigt auf Cracker by Jet auf Platz vier (0.00/39,82).

Ergebnisse Springen Pfingstturnier des RV Ganderkesee 2019 Profitour: Gesamtsiegerin: Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Nupafeed’s Cool as Ice.

Springprüfung Kl. M**: 1. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Nupafeed’s Cool as Ice 0.00/64.32, 2. Daniel Lahmann (RV Heiligenfelde) Nerrado D`Amour 0.00/64.78, 3. Oliver Cordes (RuFV Lastrup) Chin Ziano 0.00/ 65.60.

Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde: 1. Joachim Heyer (RuFV Cappeln) Quinton 0.00/s 66.54, 2. Nicolas Pedersen (TG Wohlde) Tailormade Diarado’s Boy 0.00/72.48, 3. Joachim Heyer, Doriano 0/71.20, ...7. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Nupafeed’s Cool as Ice 0../72.99. Ganter Jumping Tour: Gesamtsieger: Loort Fleddermann (RC Hude) Qalito.

Springprüfung Kl. A**: 1. Loort Fleddermann (RC Hude) Qalito 0.00/54.95, 2. Nicole Schlüsselburg (RFV Steller See) Hektor van’t Vennehof 0.00/56.71, 3. Maren True (RV Heiligenrode) Von.nix.Kommt.nix 0.00/57.06, 4. Lea Oetken (RV Ganderkesee) Mowgli 0.00/ 58.66.

Springprüfung Kl. A**, Flutlicht: 1. Loort Fleddermann (RC Hude) Qalito 0.00/41.19, Maren True (RV Heiligenrode) de Baabe 0.00/43.12, 3. Louisa Hähner (RuFV Sturmvogel Berne) Crazy little Diamond 0.00/46.24. Weitere Prüfungen: Springpferdeprüfung Kl. A* (4J.): 1. Otto Vaske (RG Klein Roscharden) Come Home Safe 8.40, 2. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) Cunter Bunt 8.10, 3. Nina-Carlotta Meiners (RV Ganderkesee) Conrad 7.90, 3. Juliane Suhl (RG Klein Roscharden) Dollhouse 7.90.

Springpferdeprüfung Kl. A* (4+5J.): 1. Sebastian Elias (RG Klein Roscharden) Charthago Blue 8.50, 2. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Dinara 8.10, 3. Otto Vaske (RG Klein Roscharden) Big Kahuna 7.80.

Springpferdeprüfung Kl. A* (4+5J.): 1. Otto Vaske (RG Klein Roscharden) Elaiza 8.20, 2. Joachim Heyer (RuFV Cappeln) Carlos 8.00, 3. Oliver Cordes (RuFV Lastrup) Hermine 7.60, 4. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Bounce 7.50.

Springpferdeprüfung Kl. A** (4-6J.): 1. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) Dilapalu 9.00, 2. Claas Jüchter (RuFV Sturmvogel Berne) Ventago 8.70, 3. Joachim Heyer (RuFV Cappeln) Carlos 8.40.

Springpferdeprüfung Kl. A** (4-6J.): 1. Patrick Döller (RV Oldenburger Münsterland) Tosha 8.80, 2. Patrick Döller, Corvio 8.50, 3. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) Blind Date 8.30, 3. Piet Menke (RURV Rastede) Chamanda 8.30.

Springpferdeprüfung Kl. L (4-6J.): 1. Hendrik Sosath (RuFV Sturmvogel Berne) Comme Prévu 9.00, 2. Marvin Drenkhahn (TG Wohlde) Tailormade Chalou Sare 8.40, 3. Oliver Cordes (RuFV Lastrup) Colmara 8.20.

Springpferdeprüfung (Kl. L 4-6J.): 1. Otto Vaske (RG Klein Roscharden) Elaiza 8.70, 2. Svenja Hempel (RC Hude) Coockie 8.30, 3. Daniel Wolke (RuFV Lastrup) Classic Jump 8.20.

Springpferdeprüfung Kl. L (5-7J.): 1. Sebastian Elias (RG Klein Roscharden) Armison 8.60, 2. Alexander Uekermann (RFV Westercelle) Balou Peggio 8.40, 3. Victoria Klatte (RG Klein Roscharden) Dakota 8.20, 3. Otto Vaske (RG Klein Roscharden) Queeny 8.20.

Springpferdeprüfung Kl. L (5-7J.): 1. Piet Menke (RuRV Rastede) Chamano 8.50, 2. Kai Thomann (RuFG Falkenberg) Nobbi 8.30, 2. Kai Thomann (RuFG Falkenberg) Susanne 8.30.

Springpferdeprüfung Kl. M* (5-7J.): 1. Alexander Uekermann (RFV Westercelle) Balou Peggio 8.50, 2. Hendrik Sosath (RuFV Sturmvogel Berne) Comme Prévu 8.40, 3. Victoria Klatte (RG Klein Roscharden) Dakota 8.30, 3. Kai Thomann (RuFG Falkenberg) Susanne 8.30.

Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Feline Schierhold (RV Höven) Mary Poppins 8.00, 2. Lukas Brüning (TG Brüning-Hof) Cardonlan 7.70, 3. Jara Seeberger (RV Ganderkesee) Finero 7.60, 4. Luzi Busse (RuFV Grummersorter) Stukalypso 7.50.

Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Catharina Mentz (RV Leichttrab Wildeshausen) Cortez 7.30, 2. Jasmin Lebert (RV Ganderkesee) Loulu 7.20, 3. Merle Harfst (RC Hude) Pavo 7.10, 3. Melanie Hupasch (RV Ganderkesee) Zita 7.10, 5. Katrin Neudert (RV Grüppenbühren) Calimero Schätzchen 7.00, 5. Annika Schüler (RV Hohenböken) Feivel 7.00.

Springprüfung Kl. A**: 1. Carolina Dosch (RuFV Sturmvogel Berne) Dalla 0.00/53.32, 2. Frieso Fischer (RV Grüppenbühren) Loriot 0.00/54.93, 3. Marie-Theres Schrand (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) Cosmic One 0.00/ 56.29, 4. Jasmin Lebert (RV Ganderkesee) Loulu 0.00/58.77, 5. Philipp Langeslag (Elmeloher RC) Qualitycoon 0.00/59.92.

Springprüfung Kl. A**: 1.Finja Frerichs (RC Hude) Wodka 0.00/54.60, 2. Nicole Schlüsselburg (RFV Steller See) Hektor van’t Vennehof 0.00/55.67, 3. Christian Schröder (RC General Rosenberg) Exquisit 0.00/56.55.

Zeitspringprüfung Kl. L: 1. Lisa Maria Funke (RV Visbek) Ticenta 0.00/57.93, 2. Maren True (RV Heiligenrode) Von.nix.Kommt.nix 0.00/59.23, 3. Leslie Beilken (RuFC Niedervieland) Goline 0.00/61.59.

Zeitspringprüfung Kl. L: 1. Linda Frerichs (RV Ganderkesee) Soxx 0.00/59.19, 2. Christian Siemer (RV Visbek) Martha 0.00/60.95, 3. Hilke Steenken (RV Grüppenbühren) Fiene 0.00/62.15.

Springprüfung Kl. L: 1. Lisa Maria Funke (RV Visbek) Ticenta 0.00/50.13, 2. Frieso Fischer (RV Grüppenbühren) Loriot 0.00/58.67, 3. Lena Schaaf (RuFV Lastrup) Caligula 0.00/ 61.86.

Springprüfung Kl. L: 1. Rebecca Voigt (RV Frisia) Cash 0.00/58.61, 2. Lina Munke (RuFV Großenkneten) Andesch 0.00/59.43, 3. Nele Idelmann (RuFV Großenkneten) Contessa 0.00/63.41.

Springprüfung Kl. M*: 1. Linda Frerichs (RV Ganderkesee) Soxx 0.00/60.08, 2. Linda Frerichs, Shenandoah Lordie 0.00/60.72, 3. Torsten Hische (RV Ganderkesee) Lexi 0.00/ 62.38.

Springprüfung Kl. M*: 1. Daniela Haase (RSC Handorf-Langenberg) Quint 0.00/57.26, 2. Thorsten Pander (TG Bad Zwischenahn) Cantara 0.00/57.61, 3. Frederik Geue (RC Hude) Confiance 0.00/59.36, 4. Torsten Tönjes (RV Ganderkesee) Ludwig’s Lust 0.00/59.43.

Springprüfung Kl. M**: 1. Otto Vaske (RG Klein Roscharden) I know it 0.00/61.29, 2. Janne Sosath-Hahn (RuFV Sturmvogel Berne) Cadora 0.00/64.52, 3. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) Ceresa 0.00/65.33.

Punktespringprüfung Kl. S*: 1. Thorsten Pander (TG Bad Zwischenahn) Cantara 65.00/ 55.75, 2. Michael Tietjen (RuFV Lohne) Circle of Love 65.00/56.36, 3. Jürgen Schmitz (RV Visbek) Conrad 65.00/58.16, 4. Linda Frerichs (RV Ganderkesee) Shenandoah Lordie 65.00/59.37.

Springreiter-WB: 1. Erja Rüdemann (RSV Schierbrok) Silbermond 8.20, 2. Rieka Marie Schnier (RV Ganderkesee) Strathies Bentley 8.10, 3. Anneke Katharina Alpers (RV Ganderkesee) Vesna 8.00, 4. Josephine Antz (RV Ganderkesee) Moorwegs Doreen 7.60, 5. Larissa Thöle (RV Ganderkesee) Albeda 7.40.

Stilspringprüfung Kl. E: 1. Feline Schierhold (RV Hoeven) Mary Poppins 8.10, 2. Jona Sofie Schnier (RV Ganderkesee) Brando 8.00, 2. Zoe Hafemann (RV Ganderkesee) Checker 8.00, 4. Janne Grimsehl (RV Ganderkesee) Nesquick 7.90, 5. Felix Gause (Elmeloher RC) Carino 7.50.





Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee gewinnt Profitour

Auffarth erreichte in dieser Prüfung auf dem selbst gezogenen Nupafeed's Cool as Ice Rang sieben. Da sie mit ihm das Springen der Klasse M** gewonnen hatte, lag sie in der neuen Ganderkeseer-Profitour ganz vorn und freute sich sehr über einen Strandkorb:

„Vielen Dank an meinem Heimatverein für den super Ehrenpreis und das toll organisierte Turnier."





„Vielen Dank an meinem Heimatverein für den super Ehrenpreis und das toll organisierte Turnier.“





Loort Flededermann vom RC Hude gewinnt "Ganter Jumping Tour"

In der Amateur-Klasse wurde die „Ganter Jumping Tour“ ausgeritten. In dieser ging am Samstag kein Weg am 18-jährigen Loort Fleddermann mit "Altmeister" Qalito vorbei. Das fast gleichaltrige Paar, das für den RC Hude antritt, siegte in beiden Wertungsprüfungen der Klasse A und verwies in der zweiten Konkurrenz unter Flutlicht mit einer Null-Runde in 41,19 Sekunden auch Routiniers wie Jens Pargmann vom RV Höven oder Maren True RV Heiligenrode auf die Ränge.

Drei Ganderkeseerinnen in Dressur vorn

Der Sieg in der höchsten Dressur des Turniers ging an das RVG-Vorstandmitglied Anna-Lena Jerzembeck. Auf Rio Donna erzielte sie in der Klasse M* die Wertnote 8.0. Ihre Vereinskollegin Jenny Tönjes, sonst eher auf dem Springplatz unterwegs, sicherte sich mit der Note 7.50 auf Luca Toni Rang drei.

Linda Frerichs vom RV Ganderkesee feiert Doppelsieg

Im Springparcours war in Linda Frerichs ein weiteres RVG-Mitglied erfolgreich. Mit ihrem Soxx (60,08) und Shenandoah Lordie (60,72) benötigte die 26-Jährige im Springen der Klasse M* jeweils nur gut 60 Sekunden und machte damit einen Doppelsieg perfekt vor dem auch für Ganderkesee startenden Torsten Hische auf Lexi, der für seine ebenfalls fehlerlose Runde 62.38 Sekunden brauchte. Mit Shenandoah Lordie holte Frerichs auch Rang vier im Punktespringen der schweren Klasse S*. Der Sieg ging an Torsten Pander von der TG Bad Zwischenahn auf Cantara.

Der Freitag stand, wie immer, zuerst im Zeichen der Jungpferde. Zwei Siege gingen in den Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L an Kira Wulferding vom RFV Holzhausen auf Tom‘s‘ Diamond. Sie erhielten Wertnoten 8.7 und 8.2. Einen Doppelsieg legte Patrick Döller hin. Der Reiter vom RV Oldenburger Münsterland platzierte Tosha und Corvio im Springen der Klasse A auf Platz eins und zwei. Auch Sandra Auffarth brachte ihre Nachwuchshoffnungen mit. Eine silber Schleife gab es in der Springpferdeprüfung der Klasse A für Dinara M, Rang vier für Bounce. Svenja Hempel vom RC Hude ließ in der Klasse L nur Routinier Otto Vaske von der RG Klein Roscharden auf Elaiza vorbei. Mit Cookie sicherte sie sich Rang zwei.

In den Dressurprüfungen gab es zwei Ganderkeseer Siege. Mit der Wertnote 7.8 setzten sich sowohl Freya Wuthe auf Chocolate als auch Angela Spiegel auf Souvenir in den beiden Abteilungen der Klasse A** durch.

Erja Rüdemann vom RSV Schierbrok und Celin Josie Hagstedt gewinnen Reiterwettbewerbe

In den Reiterwettbewerben überzeugten Talent aus dem Kreisreiterverband Delmenhorst. Mit der Wertnote 8.0 sicherten Lea Sophie Tapken und Rieka Marie Schnier zwei Siege für Ganderkesee. Erja Rüdemann vom RSV Schierbrok und Celin Josie Hagstedt vom RV Hohenböken vervollständigten die Gewinnerliste. Als Publikumsmagnet erwies sich wieder einmal der in zwei Abteilungen gewertete Pony-Führzügel-Wettbewerb, in dem die allerjüngsten Reitsportler erste Turniererfahrungen sammeln konnten – und für ihre Leistungen verdient mit großem Applaus belohnt wurden.









Turnierfazit fällt positiv aus

Nach allen Wettbewerben bis zur Klasse E wurden die Siegerehrungen ohne Pferde dafür aber mit Siegerpodest, rotem Treppchen und viel Spannung vorgenommen: Die Starter erfuhren erst bei der Ehrung ihre Wertnote und damit den Platz. Die Freude bei den Siegern war dann umso größer. „Wir wollten hier den Stress der Ehrenrunde für Ponys und Reiter rausnehmen und die Sicherheit in den Vordergrund stellen," erklärte die RVG-Vorsitzende Evi Buckenberger, die sehr mit dem Verlauf des Turniers zufrieden war. „Aber wir können immer noch besser werden", sagte sie:

"Wir wollen mal schauen, wie wir der Dressur hinter dem Zelt mehr Aufmerksamkeit schenken können, da der Hauptplatz natürlich immer mehr Zuschauer anzieht."





"Wir wollen mal schauen, wie wir der Dressur hinter dem Zelt mehr Aufmerksamkeit schenken können, da der Hauptplatz natürlich immer mehr Zuschauer anzieht.“