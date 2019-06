Ganderkesee. Der erfolgreiche Reiter und Trainer und langjährige, hoch angesehene Richter Günther Hegeler ist während des Pfingstturniers des RV Ganderkesee von unzähligen Weggefährten gefeiert worden. Er war dort zum letzten Mal "im Einsatz".

Ein bisschen hat Günther Hegeler dann doch von der Ehrung geahnt, auch wenn diese unter großer Geheimhaltung geplant worden war. Am Sonntagnachmittag wurde er während des Pfingstturniers 2019 auf den großen Springplatz auf der Anlage des RV Ganderkesee am Donnermoor gebeten. Auf dieser nahm er gemeinsam mit seiner Familie Platz. Und dann kamen sie: "seine" Reiter, die er ausgebildet hat. Vorneweg eine Abteilung zu Pferde mit Standarte – alle mit seiner obligatorischen Zigarette im Mundwinkel. Danach bat Andre Jonker „alle, die bei ihm gelernt haben“ zu Fuß in die Bahn. Mehr als 50 Reiter umrahmten so ihren Lehrmeister, der im April seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte. "Seit 62 Jahren bist du im Reiterverein Ganderkesee und hast vielen Kindern das Reiten und Voltigieren beigebracht", erzählte Jonker, ehemaliger Vorsitzender des RVG: "Du hast so viel für den Reitsport getan, hast alles geritten, was es gab, und warst ein begnadeter Reiter." Dafür erhielt er vom Verein die Holzbank, damit er seine neue Freizeit nach dem Ausscheiden aus dem Richterberuf – er war zum letzten Mal während der Veranstaltung des RVG im Einsatz – darauf genießen kann.





Günther Hegeler gewinnt 1973 EM-Gold und -Silber

Früher sprang Günther Hegeler stehend auf zwei Pferden als „Ungarische Post“ über Hindernisse oder er saß auch mal auf dem Kutschbock. 1982 siegte der siebenfache "Kreisringstechkönig" sogar im Rekordhochspringen. Mit Rohderich überwand er dabei ein 2,15 Meter hohes Hindernis und teilte sich den Sieg mit dem Emsbührener Profireiter Rene Tebbel. Sportlicher Höhepunkt seiner Laufbahn dürfte die Europameisterschaft der ländlichen Vielseitigkeit 1973 in Schweden gewesen sein, wo er Gold mit der Mannschaft und Silber im Einzel gewann. Schon 1963 holte er in einer Mannschaft mit Gerd Wiltfang, Horst Karsten und Heinz Oetken erstmals die Landesstandarte in Rastede. In der weiteren Laufbahn sammelte er viele Landes- und Kreismeistertitel und übte sein Richteramt immer sehr geachtet auf den Turnieren in der Region aus.

Verbände danken für große Verdienste





Auch Hegelers langjähriger Mitstreiter Gerd Sosath aus Lemwerder fand lobende Worte für Hegeler, der ihm „oft genug rasant vor der Nase hergeritten ist“. Er habe Hegeler als Mannschaftsführer sehr geschätzt, erzählte Sosath. Für den Pferdesportverband Weser-Ems überreichte der Vorsitzende Claus Bergjohann eine Ehrenurkunde für besondere Leistung im Pferdesport Weser-Ems. Und auch der Oldenburger Reiterverbands-Chef Michael George dankte Hegeler für seine Verdienste und nicht zuletzt für den Beistand als "sehr, sehr guter Freund" in vielen Situationen wie der Geburt seiner Tochter.





Als Erinnerung hat Evi Buckenberger, 1. Vorsitzende des RV Ganderkesee, basierend auf dem Archiv von Hegelers langem Wegbegleiter Walter Dittmann ein Fotobuch über das Reitsportlerleben von Günther Hegeler erstellt. Darin zu finden sind viele Bilder und Texte aus dessen Zeit als Aktiver, Trainer und Richter. Buckenberger lobte:





"Egal, wen man fragt, alle sind sich einig: Günther hat immer viel für andere gegeben. Er ist ein Mensch, den man gerne um sich hat und der für vieles eine Lösung hat.“





Günther Hegeler "ist ein großes Vorbild"

Mit den Präsenten und der Ehrung sagte der Reiterverein Ganderkesee Danke für "wundervolle gemeinsame Jahrzehnte und Erinnerungen." Günther Hegeler sei ein großes Vorbild, schwärmte Jonker und stellte fest, dass eines sicher ist:





„Der Name Günther Hegeler wird aus dem Reiterverein Ganderkesee nie wegzudenken sein.“





Günther Hegeler schüttelte noch viele Hände, doch nicht zu lange, denn er hatte ja noch Arbeit. Vom Springplatz aus ging er direkt auf "seinen" Richterturm, von wo aus er dann das große Abschlussspringen der Klasse S des Pfingstturniers richtete.