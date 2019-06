Zeven. Beim Leichtathletik-Sportfest in Zeven sorgt Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee für ungläubiges Staunen. Die Delmenhorster bleiben im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Es dauerte einen Moment bevor Ekkehard Schmidt, seit dieser Saison Trainer des für die LGG Ganderkesee startenden Fabian Goedeke, die sensationelle Zeit seines Schützlings über die 800 Meter realisierte. „Ich bin fassungslos“, rang Schmidt um Worte – um jedoch nur wenig später ein ehrgeiziges Ziel zu formulieren: „Jetzt wollen wir bei den Landesmeisterschaften auch eine Medaille.“

Uralt-Rekord geknackt

Was war passiert? Beim traditionellen Pfingstsportfest in Zeven lief Goedeke nicht nur zum ersten Mal über die doppelte Stadionrunde unter zwei Minuten, er katapultierte sich mit seiner Zeit von 1:57,88 Minuten auch zu den deutschen Jugendmeisterschaften. Mit dieser weder von ihm noch von seinem Trainer erwarteten Leistung verbesserte er seine diesjährige Bestzeit um mehr als drei Sekunden. Gegenüber dem Vorjahr war er sogar fast neun Sekunden schnellter. „Insgeheim hatte ich gehofft, unter zwei Minuten zu laufen, aber so deutlich? Das hatte ich nicht erwartet“, gab sich Goedeke nach dem Lauf bescheiden.

Mit dieser Zeit rangiert er auf Platz zwei der niedersächsischen Bestenliste in seiner Altersklasse U18. Zudem verbesserte das LGG-Talent den Uraltrekord des ehemaligen Leichtathletikkreises Oldenburg-Land, den seit 1967 Arwin Waschkow vom VfL Wildeshausen mit 1:58,5 Minuten innehielt.

Daniel Eskes vom Delmenhorster TV, der ebenfalls der Altersklasse U18 angehört, brauchte 2:09,02 Minuten, konnte aber damit seine diesjährige Bestzeit nicht verbessern.

Die für den TV Hude startende Larissa Lange (Altersklasse U 20) lief über die 800 Meter mit 2:37,44 Minuten neue persönliche Bestzeit.



Der 800-Meter-Lauf bildet in Zeven Abschluss und Höhepunkt zugleich. Insgesamt 124 Läuferinnen und Läufer aus ganz Norddeutschland ermittelten in 15 Zeitläufen den Gesamtsieger: Bei den Männern war dies einmal mehr Viktor Kuk (LG Braunschweig) in 1:52,73 Minuten und bei den Frauen, die noch der Altersklasse U 18 angehörende Lisa Hausdorf (AG Hamburg West), die mit ihrer Zeit von 2:08,41 Minuten die Tür zum Europäischen olympischen Jugendfestival in Baku (Aserbaidschan) ganz weit aufstieß.

Anzeige Anzeige

Im Dreisprung blieb Fabian Sander (DTV) als Vierter der Altersklasse U20 mit 12,87 Meter im Rahmen seiner Möglichkeiten.



Das gleiche galt für seinen Vereinskollege Jan Lippert, der im 100-Meter-Lauf der Männer 12,09 Sekunden benötigte.







Mit 11,97 Sekunden lief Timon Vietor (TV Hude) neue persönliche Bestzeit in der U20. Er verfehlte damit die Norm zu den Landesmeisterschaften nur um zwei hundertstel Sekunden. Etwas unter Wert geschlagen wurde im Weitsprung Timo Trmac (ebenfalls TV Hude), der über 5,37 Meter nicht hinauskam. Ebenso für den TV Hude startend, erzielte Daniel Lucka im Hammerwurf 22,55 Meter und mit dem Diskus 28,92 Meter. Die weibliche 4x100-Meter-Staffel der LGG Ganderkesee lief in der Besetzung Karen de Groot, Diana Garde, Imke Garde und Johanna Struthoff 55,73 Sekunden.