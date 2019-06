Hude. Hude. Felix Lingenau, Tischtennisspieler vom TV Hude, nimmt an den Deutschen Meisterschaften der Senioren 2019 in Erfurt teil. In der Altersklasse Ü40 feiert er seine Premiere bei dieser Veranstaltung.

Dem Tischtennisspieler Felix Lingenau steht über Pfingsten ein Familienausflug der speziellen Art bevor. Der Oberliga-Crack des TV Hude nimmt vom Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, erstmals an den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Erfurt teil – und reist mit Ehefrau Corinna und Sohn Klaas an. Mit seinen 39 Jahren darf er in der Altersklasse Ü40 starten, er hatte das DM-Ticket als Vize-Landesmeister 2019 erkämpft. „Ich freue mich natürlich sehr auf dieses Event“, sagt Lingenau. Was seine sportlichen Ziele betrifft, will sich der Verbandsligaspieler nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er habe zuletzt kaum oder gar nicht trainieren können. Außerdem schränkt ihn eine leichtere Verletzung im Knie in der Beweglichkeit ein. „Das drückt meine Ambitionen etwa um 20 Prozent herunter. Doch ich will trotzdem das Beste daraus machen und viel Spaß haben“, verrät er.

Felix Lingenau im Doppel an Position zwei gesetzt

Von seinem TTR-Wert (2003), der die Spielstärke angibt, verfügt er in seiner Einzel-Vorrundengruppe über die zweitmeisten Punkte und hat dadurch eine gute Chance auf den Einzug in das K.o.-Hauptfeld. Er trifft auf den Favoriten und Gruppenkopf Torsten Becker (2028) vom TTV Albersweiler, Johannes Scholz (TTC Blau-Gold Berlin/1919) und Christian Fürst aus Bayern (TSV 1863 Schwabmünchen/1769). Im Doppel ist er mit Partner Sven Hielscher vom SV Bolzum sogar an Position zwei gesetzt. Im Mixed, einem weiteren Rahmenwettbewerb, geht er mit Denise Kleinert vom TSV Heiligenrode an den Start.