Delmenhorst. Emiljano Mjeshtri rückt zur Saison 2019/20 in den Oberliga-Kader des SV Atlas Delmenhorst. In der zurückliegenden Spielzeit erzielte er 28 Tore für die Kreisliga-Mannschaft des Vereins.

Es ist klar, wem Emiljano Mejshtri ein wenig nacheifern möchte: Dominik Entelmann. Er habe, zitiert der Verein Mjeshtri, das große Glück gehabt, "mit dem besten Torjäger der Vereinsgeschichte spielen zu dürfen. Mit Domo zu trainieren und zu spielen hat mir sehr geholfen. Ich konnte sehr viel lernen. Er hat mir mit seiner Erfahrung viele Tipps gegeben." Dass er die annahm, hat dazu beigetragen, dass für Mjeshtri ein Traum wahr wird. Er rückt zur kommenden Saison 2019/20 aus der Kreisliga-Mannschaft als fester Bestandteil in den Oberliga-Kader des SV Atlas auf. Das gab der Verein in einer Mitteilung am Donnerstagabend bekannt. Mjeshtri ist der Devin Isik (SV Baris Delmenhorst) und Marek Janssen (BW Papenburg) der dritte Zugang.

Emiljano Mjeshtri schießt 28 Tore für den SV Atlas Delmenhorst II

Mjeshtri erzielte in der zurückliegenden Spielzeit 2018/19 in der Kreisliga 28 Tore, genauso viele wie der 36-jährige Entelmann, der zur Saison 2013/14 zum SVA gekommen war und mit der Mannschaft von Kreis- bis in die Oberliga aufstieg. Dort half er 2017/18 mit acht Treffern, den Ligaverbleib zu sichern, ehe er, um kürzer zur treten, in die "Zweite" wechselte. In der Kreisliga teilten sich die Delmenhorster mit Shipron Stublla vom TV Dötlingen die Torjägerkrone.

Erster Einsatz im Oberliga-Team in der vergangenen Saison

Mjeshtri hatte große Teile der zurückliegenden Winter-Vorbereitung im Oberliga-Team des SVA absolviert. Er kam in einigen Testspielen zum Einsatz. Und er schnupperte bereits etwas Fünftliga-Luft. "Ich durfte in der letzten Saison schon zehn Minuten in der Oberliga spielen, was ein großes Ereignis für mich war", erzählt er:





"Nun freue ich mich noch mehr auf die kommende Saison, die eine große Herausforderung werden wird. Die Konkurrenz ist sehr groß. Als jüngster Spieler akzeptiere ich, dass ich erstmal viel lernen und trainieren muss, aber ich hoffe ich kann wie Thade Hein den nächsten Schritt machen. Auch Thade hat in seiner ersten Saison wenig gespielt und ist nun ganz wichtig."









Genau das trauen ihm die Atlas-Verantwortlichen zu. "Seine Entwicklung benötigt jetzt den nächsten Schritt, deswegen wird er ein fester Bestandteil der erste Herren. Er muss die Herausforderung nun annehmen, weiterhin viel an sich arbeiten, Dinge lernen und hungrig sein, um besser zu werden", erklärt Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SVA. Mjeshtri sei für den Sprung in den Stammkader "ehrgeizig genug", aber es sei trotzdem ein langer Weg. Fuhrken sagt über Mjeshtri:





"Er lebt für den Fußball und unseren Verein, man muss ihn allerdings auch oft bremsen, weil er einfach zu viel auf einmal möchte. Es ist sehr schön zu sehen, dass ein Spieler aus unserer Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat."





Mjeshtris Geschichte ist allerdings weit mehr als die eines talentierten Fußballers, der, nachdem er in der Nachwuchsabteilung eines Oberligisten ausgebildet worden ist, den Sprung in das dort spielende Männerteam schafft. „Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier eine Zukunft zu haben, wollte einen Beruf erlernen und mit Fußball etwas erreichen. Einfach Dinge, die ich in Albanien in der Art nicht hätte erreichen können", erzählt er in der Pressemitteilung des SV Atlas: "Gewohnt habe ich zuerst im Stadiongebäude und habe dann in der Jugendmannschaft bei Atlas angefangen. Dort habe ich Julian Musiol kennengelernt." Julian Musiol ist der Sohn von Dirk Musiol, in den 80-er und 90-er Jahren langjähriger Spieler des damaligen SV Atlas, unter anderem in der Verbandsliga. In dem 2012 wieder neu gegründeten Verein engagierte er sich als Trainer von Jugendmannschaften. Mjeshtri berichtet weiter: "Julian war die erste Person, mit der ich mich fußballerisch und menschlich sehr gut verstanden habe. Inzwischen ist er wie ein Bruder für mich. Ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat. Durch ihn habe ich seine Eltern kennengelernt. Es hat nicht lange gedauert und sie boten mir an, dass sie mich als Pflegekind in ihre Familie aufnehmen. Es war für mich sehr unangenehm, aber ich musste nicht lange überlegen. Ich bin sehr glücklich, dass ich Julians Familie kennenlernen durfte. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen." Er habe dann schnell Deutsch gelernt, "um mich schnell und gut integrieren zu können". Zwei Jahren später machte er seinen Realschulabschluss. Er absolviert nun eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung, berichtet er.



Emilijano Mjeshtri bester Torschütze der Atlas-A-Junioren

Mjeshtri war 2017/18 bester Torschütze des A-Junioren-Teams des SV Atlas und schoss zudem fünf Tore in der Männer-Kreisliga. Es folgte die starke komplette Kreisliga-Spielzeit 2018/19 – und nun also der ganz große Schritt. "Als Bastian Fuhrken mir mitgeteilt hat, dass ich in der kommenden Saison in den Oberliga-Kader hochgezogen werde, hat es mich sehr gefreut und ich bin unglaublich dankbar", sagt Mjeshtri. Der sei, merkte er noch an, aber nicht nur den Ratschlägen von Dominik Entelmann zu verdanken: "Ich möchte auch Daniel von Seggern danken, der mir viele Tipps als Spieler und als Trainer gegeben hat, mit denen ich mich besonders im taktischen Bereich weiterentwickeln konnte."