Lost am 15. Juni die erste Runde im DFB-Pokal 2018/19 aus: Nia Künzer. Dann wird auch der Gegner des SV Atlas Delmenhorst ermittelt. Foto: Imago/Lackovic

Delmenhorst. Am 15. Juni erfährt der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst gegen wen er in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 spielen wird. Das liegt in den Händen einer Weltmeisterin.