Hude. Dank eines Traumtors von Cüneyt Yildiz spielt der FC Hude III auch in der Saison 2019/20 in der 1. Fußball-Kreisklasse. Es brachte dem Team den Sieg im Abstiegsspiel gegen den TuS Vielstedt.

Ein Traumtor hat dem FC Hude III den Verbleib in der 1. Fußball-Kreisklasse beschert. Cüneyt Yildiz, gerade von einem Kreuzbandriss genesener Mittelfeldspieler aus dem Kader der Bezirksliga-Mannschaft des Vereins, erzielte es in der 69. Minute des Relegationsspiels gegen den TuS Vielstedt. Aus 20 Metern schlenzte er den Ball unhaltbar ins linke Toreck. Trotz aller Bemühungen der TuS-Spieler brachten die gastgebenden Huder das 1:0 ins Ziel. „Respekt an Vielstedt“, lobte FCH-Tainer Dennis Bürmann den Konkurrenten. Die Spieler hätten großes Engagement gezeigt. „Am Ende wurde es eng, aber das war doch klar“, sagte er:





„Da geht doch keiner freiwillig runter.“





Mannschaften waren in Abschlusstabelle punktgleich

Die Partie musste ausgetragen werden, weil die beiden Mannschaften in der Abschlusstabelle punktgleich waren. Da in den Klassen unterhalb der Kreisliga im Kreisverband Oldenburg-Land/Delmenhorst in Auf- und Abstiegsfragen die Tordifferenz nicht entscheidet, ging es zwischen dem 13. (Hude) und dem 14. um den letzten noch freien Platz in der 1. Kreisklasse. Der FCH hatte sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien der Saison dafür qualifiziert. Die Vielstedter kassierten in dieser Zeit fünf Niederlagen. „Den Klassenerhalt haben wir nicht in dieser Partie verspielt“, stellte Daniel Schan dann auch fest. Er hatte die TuS-Mannschaft zusammen mit Fabian Wielgusiak betreut. Die beiden sind die Nachfolger von Hans Borchers, der den TuS nach zwei Jahren verlässt. Er weilte am Mittwoch bereits im Urlaub.

Schiedsrichter Nicole Kluth überzeugt

Vor gut 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Vielstedter Kirchweg war beiden Teams die Anspannung zunächst deutlich anzumerken. Sie versuchten vor allem, Fehler zu vermeiden. Leidenschaft und mannschaftliche Geschlossenheit zeigten aber sowohl der FCH als auch der TuS vom An- bis zum Abpfiff, der sehr gut agierenden Schiedsrichterin Nicole Kluth. Sie konnte sich zudem auf ihre Assistenten Felix Kratz und Jason-Dwayne Bayer verlassen konnte, die bei Abseitsentscheidungen „ein gutes Auge“ bewiesen. Allerdings spielten die Akteure auch sehr fair, obwohl sie sich intensive Zweikämpfe lieferten.





Anzeige Anzeige

Die Konkurrenten neutralisierten sich in der ersten Halbzeit durch gute Defensivarbeit weitgehend. Die einzige klare Chance hatte der TuS. Torjäger Christoph Haverkamp kam nach einem leichtsinnigen Ballverlust der Huder im Strafraum an den Ball. Er lupfte diesen über FCH-Torwart Sven-Hendrik Tensfeldt – und traf den Innenpfosten, dann klärten die Huder.

Cüneyt Yildiz schießt Siegtor für FC Hude III

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bemühte sich der FCH um mehr Offensivdruck. Es fehlte allerdings der Mut im Abschluss. Oft wurde noch ein Querpass gespielt, statt auf das Tor zu schießen. Den hatte dann Yildiz (69. Minute).



180 Sekunden später musste TuS-Spieler Markus Hedebrandt vom Platz. Nach einem Schubser gegen seinen Gegenspieler zeigte ihm Kluth die Rote Karte. „Ich wollte ihn bei der nächsten Möglichkeit vom Feld nehmen. Der Auswechselspieler stand schon bereit“, sagte Wielgusiak: „Deshalb habe ich die Szene gar nicht verfolgt.“

TuS Vielstedt steckt nicht auf

Sein Team steckte den Platzverweis aber ohne zu murren weg, kämpfte mit großem Einsatz um den Ausgleich. Allerdings ergaben sich so für den FCH nach Kontern einige hochkarätige Möglichkeiten, die Marco Bergmann-Osterloh aber glänzend zunichte machte. „Wir waren sehr erfreut, dass er so stark gehalten hat“, lobte Schan den Torwart, der eigentlich für den TuS II in der 5. Kreisklasse aufläuft.





In der Schlussphase schnürte der TuS die Huder in deren Strafraum ein. Dem Gast gelang aber kein Treffer. „Dennis Bürmann hat in der Rückrunde mit seiner Mannschaft einen Riesenjob gemacht“, meinte Wielgusiak: „Bei uns hat sich in der Rückrunde einfach der Schlendrian zu sehr breitgemacht.“ Er schaute dann noch nach vorn: „Ein Abstieg bedeutet nicht das Ende der Welt. Vielleicht ist so ein Neuanfang in der 2. Kreisklasse auch ganz gut. Das Ziel kann nur sofortiger Wiederaufstieg heißen.“