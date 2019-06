Delmenhorst. Vier Tage Nachwuchsfußball mit 49 Teams: Der 5. Charity-Cup in Heidkrug steht über Pfingsten unter dem Motto "Kinder spielen für Kinder".

Beim TuS Heidkrug, der in diesem Jahr mit vielen Events seinen 100. Geburtstag feiert, geben an diesem Wochenende wieder Nachwuchsfußballer den Ton an. Anlass ist der 5. Charity-Cup, der unter dem Motto „Kinder spielen für Kinder“ („Gegen Noma-Parmed“) steht. Vom heutigen Freitag bis Pfingstmontag präsentiert der am 6. Oktober 1919 gegründete Turn- und Sportverein auf seiner Anlage am Bürgerkampweg vier Turniere, an denen sich 49 Teams beteiligen. Neben den Begegnungen der jungen Fußballer sorgt ein attraktives Rahmenprogramm für zusätzliche Kurzweil.

Für den Auftakt sorgen heute ab 16.30 Uhr zehn D-Juniorenteams, die zunächst in zwei Gruppen an den Start gehen. Spieldauer: 13 Minuten. Am Samstag, 10 Uhr, folgen die F-Jugendlichen. Die 15 Mannschaften messen in drei Gruppen ihre Kräfte, ehe sie der „Champions League“, „Euro League“ und „Bundesliga“ zugeordnet werden. In die „Champions League“ ziehen die drei Gruppenersten und die beiden besten Zweitplatzierten ein. Dauer: zehn Minuten.

Die E-Junioren eröffnen ihr Turnier am Sonntag um 10 Uhr (14 Vertreter, zwei Gruppen). Spieldauer: zehn Minuten. Für den Abschluss der vierteiligen Turnierserie sorgen am Pfingstmontag ab 10 Uhr die G-Junioren (zehn Teams in zwei Gruppen, Spieldauer: zwölf Minuten).

Die meisten Teilnehmer kommen aus dem hiesigen Kreis, dem Bremer und Oldenburger Raum. Größtenteils handelt es sich um alte Bekannte. „Es sind aber auch überraschenderweise neue Teilnehmer dabei“, sagt Fußballjugend-Abteilungsleiter Michael Wild, der an der Spitze des rund 100-köpfigen Helferstabes steht. Heute finden die letzten Arbeiten statt. Eine Tombola mit über 2000 Preisen, der Puma-Footbonaut, ein Soccercage und eine Playstation gehören zum interessanten Rahmenprogramm des Charity-Cups des TuS Heidkrug.

„Gegen Noma-Parmed“ ist eine Hilfsorganisation. Noma gilt als Krankheit der Armut und der Kinder. „Den Schwächsten, die fast nichts mehr haben, raubt sie auch noch das Gesicht“, teilt die Organisation mit. Und: „In Afrika sind über 100.000 Kinder betroffen. Bedingt durch Unterernährung und mangelnde Hygiene befällt Noma den Mundbereich und zerfrisst das ganze Gesicht. Wird nicht umgehend Hilfe geleistet, führt die Krankheit in 80 Prozent der Fälle zum Tod. Dabei können wir mit einfachen Mitteln helfen, dass Noma gar nicht erst entsteht: durch Aufklärung, Prävention und die rechtzeitige Versorgung mit Antibiotika.“