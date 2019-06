Delmenhorst. Das 52. Pfingstturnier wird wieder vom VSK Bungerhof ausgetragen. Am Samstag und Sonntag treten 143 Mannschaften in 470 Spielen an.

„Mit den Vorbereitungen sind wir weiter als zuletzt. Das liegt daran, dass einige Helfer kurzfristig dazugekommen sind.“ Jürgen Janßen, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden Rolf Heitmann an der Spitze des großen Organisationsstabes des Handball-Pfingstturniers des VSK Bungerhof steht, hat bereits im Vorfeld des Spektakels Grund zur Freude. Die 52. Auflage des Turniers findet am Samstag ab 11.30 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr auf der für Events dieser Größenordnung bestens geeigneten Anlage am „Tell“, Stedinger Straße, statt.

Rund 470 Spiele

143 Mannschaften, die in allen Altersklassen (inklusive Mixed) rund 470 Spiele bestreiten, mischen mit. Janßen, stellvertretender VSK-Vorsitzender, spricht lachend von einer „Berliner Meisterschaft“. Hintergrund ist, dass die Hauptstadt gleich fünf Vereine entsendet. Neben den Neuköllner Sportfreunden (ein Team), der SG OSF (elf), dem TuS Neukölln 1865 (elf) und dem TSV Marienfelde (sieben), bei denen es sich um „alte Bekannte“ handelt, mischt erstmals auch der VfV Spandau mit. Der Verein für Volkssport entsendet zehn Vertretungen. Somit gehen 40 Berliner Teams beim VSK an den Start.

Das Turnier der Stadtwerkegruppe beginnt bereits am heutigen Freitag mit Begegnungen, bei denen der Ball noch keine Rolle spielt. Sie besitzen vielmehr den Charakter von Klassentreffen. Zu den Teilnehmern gehören Routiniers, die vor 50 beziehungsweise 40 Jahren Titel auf Landesebene errungen haben. Letztere sicherten sich zudem 1979, damals als SV Atlas, die norddeutsche Vizemeisterschaft. Die Mitglieder der Mannschaft um Trainer Rolf Behrens wechselten 1981 in den Seniorenbereich. „Mittlerweile sind die Mittfünfziger keine aktiven Handballer mehr. Dennoch sind einige ihrem Lieblingssport treu geblieben – ob als Trainer, Funktionäre, Helfer und Sponsoren in unterschiedlichen Vereinen oder einfach als Zuschauer“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vereins- und Spaßmannschaften

Beim traditionsreichen und beliebten Bungerhofer Kleinfeldturnier gehören neben Vereins- auch Spaßmannschaften zu den Teilnehmern. Hier kommen Spieler aus verschiedenen Clubs zusammen. Die 143 Teams, die 29 Vereine vertreten, begegnen einander auf 14 normalen Spielfeldern und einem Minifeld. Die Verantwortlichen des VSK Bungerhof melden 1325 Übernachtungen in Zelten und 1407 Übernachtungen in acht Turnhallen.