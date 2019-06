Delmenhorst. 13 Schwimmerinnen und Schwimmer des Delmenhorster SV 05 haben am internationalen Schwimmfestival 2019 im dänischen Esbjerg teilgenommen. Sie erzielten gute Zeiten und gewannen neun Medaillen.

Das war ein "tolles und ereignisreiches" Wochenende, schwärmte Tatjana Barke, Schwimmerin des Delmenhorster SV. Sie und zwölf andere Aktive des Vereins waren begleitet von zwei Betreuern nach Dänemark gereist, um in Esbjerg am "Danish International Swim Cup" teilzunehmen. Der ist laut Wolfgang Kroker, Sportlicher Leiter des DSV, eine der größten Schwimmveranstaltungen in Europa. Das unterstreicht das offizielle Ergebnis-Protokoll, das mehr als 300 Seiten lang ist. In diesem sind Delmenhorster trotz starker Konkurrenz aus Dänemark, Schweden und Deutschland zweimal als Sieger, einmal als Zweiter und sechsmal als Dritter zu finden. Bei 96 Starts wurden 57 persönliche Rekorde, sechs persönliche Saisonbestzeiten, zwei Vereinssaisonbestzeiten und drei Vereinsrekorde geschwommen, berichtete Barke.

Tatjana Barke, David Zeiser und Yannis Hein erzielen Vereinsrekorde

Eine der DSV-Bestzeiten erzielte Tatjana Barke (Jahrgang 1994) selbst. Die 100-Meter-Schmetterling-Strecke beendete sie nach 1:04,38 Minuten. David Zeiser (2002), der die 400 Meter Freistil in 4:12,69 Minuten schwamm, und Yannis Hein (2000), der das 100-Meter-Lagen-Rennen nach 59,63 Sekunden beendete, stellten die anderen Vereinsrekorde auf.

Neun Medaillen für Delmenhorster SV 05

Mira Meyer-Herksen (2007) gelang es, über 50 Meter Rücken (35,14 Sek.) als Erste anzuschlagen. Damit gewann sie die erste Goldmedaille für den DSV. Die zweite holte Yannis Hein über 200 Meter Brust (2:14,93 Min.). Er war der erfolgreichste Medaillensammler der Delmenhorster, berichtete Barke: Hein sicherte sich noch Silber über 200 Meter Lagen (2:08,60 Min.) und Bronze über 100 Meter Brust (1:01,90 Min.) und 50 Meter Brust (28,88 Sek.). David Zeiser schlug über 100 Meter Lagen (1:01,91 Min.) und über 50 Meter Freistil (24,70 Sek.) als Dritter an. Jeweils eine Bronzemedaille sicherten sich Jana Schumacher (2006) über 50 Meter Schmetterling (31,32 Sek.) und Ilja Kari (2004) über 50 Meter Brust (33,51 Sek.).

Lasershow vor den Finalläufen

"Das Highlight waren die Finalläufe, die jeweils am Ende des Tages ausgetragen wurden", erzählte Barke. Für diese mussten sich die Schwimmer und Schwimmerinnen in Vorläufen qualifizieren. Zu den Finals liefen die schnellsten Acht dann zu lauter Musik und mit Lasershow ein; diese Wettbewerbe wurden live im Internet übertragen. David Zeiser war dort dreimal dabei, Tatjana Barke, Emma Kämpfe, Mira Meyer-Herksen, Dominik Sartison und Daniel Scharf je zweimal. Yannis Hein, Ilja Kari, Charleen Kölling, Jennifer Liese und Jana Schumacher erreichten je einen Endlauf. Zahlreiche persönliche Bestzeiten erzielten Meret Meyer und Angelina Dzhumleya, berichtete Barke.