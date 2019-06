Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Besondere Ehre für Wilfried Seidel vom VfR Wardenburg. Er wurde von Michael Koch, Ehrenamtsbeauftragter des Fußball-Kreises, mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

Wildeshausen erreicht Finale. Neben Sieger SV Emstek hat auch der VfL Wildeshauen, der Platz zwei verbuchte, bei der Zwischenrunde des Sparkassen-Cups das Finale erreicht. 23 E-Jugendteams beteiligten sich an dem Kräftemessen, das auf der bestens präparierten Anlage des Harpstedter TB stattfand. Die Siegerehrung nahmen Christina Bitter, Filialleiterin der LzO Harpstedt, sowie Erich Meenken (Vorsitzender des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst) und Helmut Pöhlking (Lehrausschuss-Vorsitzender des Kreises Vechta) vor. Das Finale steht am Sonntag, 16. Juni, in Barsinghausen auf dem Plan.

Hannover steigt in die Regionalliga auf. Die Frauen von Hannover 96 haben den Aufstieg in die Regionalliga bejubelt. Der Staffelmeister der Oberliga Ost bezwang im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion vor rund 900 Zuschauern im Finale der AOK-Frauenmeisterschaft den Ersten der Oberliga West, BW Hollage, mit 3:0 (1:0). Hannah Lena Kamm (41.), Julia Catharina Dose (71.) und Aileen Osterwold (75.) erzielten die Treffer. Zu den überragenden Spielerinnen des Siegers gehörte Anna-Lena Füllkrug, Schwester von Werder-Neuzugang Niclas Füllkrug.

Hamburger SV fast am Ziel. Der Hamburger SV steht dicht vor dem Sprung in die Regionalliga der Frauen. Im ersten Relegationsspiel behauptete sich der HSV gegen ATS Buntentor deutlich mit 4:0 (0:0). Das zweite Treffen findet am Sonntag, 14 Uhr, auf der Bremer Bezirkssportanlage Kuhhirten statt.

Trainingslager auf eigener Anlage. Landesliga-Aufsteiger VfL Wildeshausen startet am Dienstag, 25. Juni, in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Vom 19. bis 21. Juli steht ein Trainingslager in Wildeshausen auf dem Terminkalender. Zu Testspielen erwartet der Bezirksliga-Meister den Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg (Samstag, 20. Juli, 15 Uhr) und den Kreisliga-Achten TSV Ganderkesee (21. Juli, 14 oder 15 Uhr).

Ina Timmermann beendet Saison. Mit einem 0:3 (0:2) bei Vizemeister 1. FFC Turbine Potsdam haben Ina Timmermann und die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Werder Bremen die Saison beendet. In der Abschlusstabelle belegte die Falkenburgerin und deren Mannschaft den sechsten Platz.

DFB-Preis für Wilfried Seidel. Michael Koch, stellvertretender Vorsitzender und Ehrenamtsbeauftragter des Kreises, würdigte in der Pause des Pokalendspiels TuS Heidkrug gegen TSV Ganderkesee (3:4) Wilfried Seidel für „hervorragende ehrenamtliche Leistungen“. Der 78-jährige Technikwart des VfR Wardenburg, der als „Mädchen für alles“ gilt, erhielt den DFB-Ehrenamtspreis. „Seit über 35 Jahren steht Wilfried Seidel immer mit Rat und Tat zur Seite, ist sich für nichts zu schade und opfert den größten Teil der Freizeit seinem Verein,“ lobte Koch.

NFV-Auswahl belegt Rang zwölf. Die U 14-Juniorinnenauswahl des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat beim Sichtungsturnier des DFB den zwölften Platz belegt. Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage standen in Duisburg-Wedau zu Buche. Zum Aufgebot des NFV mit 16 Spielerinnen der Jahrgänge 2005 und 2006 gehörten die hiesigen Talente Marie Sophie Brestrich (SV Tungeln) und Hanna Chudaska (Harpstedter TB).

Und zu guter Letzt. Nicht nur seine Spieler, sondern auch Marcel Bragula, Cheftrainer des Landesliga-Aufsteigers VfL Wildeshausen, benötigt eine gehörige Portion Kondition. Er kam am Freitagabend von einem Mallorca-Aufenthalt zurück, coachte das Team am Samstag während des letzten Saisonspiels (6:0 beim SV Baris Delmenhorst) und beteiligte sich abends an der Meisterfeier des VfL Wittekind. Und ab dem Wochenende steht in Wildeshausen das Gildefest, das nicht wenige Experten mit dem Etikett „Ausnahmezustand“ versehen, auf dem Terminkalender des Erfolgstrainers.