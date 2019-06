Delmenhorst. Das 41. Delmenhorster Pfingstturnier der Volleyballer wird am Wochenende über drei Tage ausgetragen. 240 Mannschaften sind am Start.

Die Volleyballer strömen über Pfingsten wieder nach Delmenhorst: Und sie strömen zahlreich. Das mittlerweile 41. Pfingstturnier steht auf dem Programm. 240 Mannschaften (Damen, Herren und Mixed) haben für das dreitägige Event gemeldet. Internationale Volleyballer wie in den Vorjahren sind diesmal zwar nicht am Start, dafür kommen die Teams aus dem gesamten Bundesgebiet.

200 Helfer im Einsatz

Das Organisationsteam um Jonas Woinitzki hat wieder alle Hände voll zu tun, um einen reibungslosen Turnierablauf zu garantieren. Der 22-Jährige hat das Orga-Kommando in diesem Jahr zum ersten Mal alleine inne, nachdem er 2018 noch an der Seite von Christian Altkirch agiert hatte. Und zahlreiche fleißige Hände kann er gut gebrauchen. Während des gesamten Wochenendes sind 200 Helfer im Einsatz. Es gibt sogar eine eigene Zeltplatz-Crew. Allein am Samstag wird in sieben Delmenhorster Hallen gespielt.

Auch wenn beim Pfingstturnier der Spaß absolut im Vordergrund steht, geht es natürlich vorrangig um Volleyball. Gespielt wird in sechs Leistungsklassen für Damen-, Herren- und Mixed-Mannschaften. Am Samstag stehen die Herren und Damen der Leistungsklassen eins bis vier auf dem Progamm. Der Sonntag gehört den Mixed-Leistungsklassen eins bis sechs. Am Montag steigen dann die Herren und Damen der Leistungsklassen A und B sowie das Quattro-Mixed ins Turnier ein. In der Stadtbadhalle wird die Damenkonkurrenz ausgetragen. Parallel dazu spielen die Männer im Stadion.

Die Hallen öffnen Samstag und Sonntag bereits ab 8.30 Uhr, die Begrüßung findet jeweils um 9.15 Uhr statt. Start der Spiele ist um 9.30 Uhr. Das Ende des Turniers am Samstag und Sonntag ist gegen 18 Uhr geplant.

Party am Samstag im Haus Adelheide

Am Samstag ab 22 Uhr findet "unsere legendäre Party", so Jonas Woinitzki, statt. Aufgrund der positiven Resonanz ist die Partylocation wieder das Haus Adelheide (Abernettistraße 43). Karten sind für fünf Euro am Samstag in allen Sporthallen zu kaufen. Die ganz kurz Entschlossenen können für acht Euro noch an der Abendkasse zuschlagen. Woinitzki: "Für den sicheren Transfer vom Zeltplatz zur Party ist ein Shuttlebus eingerichtet."

Am Pfingstmontag werden die Hallen bereits um 8 Uhr geöffnet, die Begrüßung ist um 8.45 Uhr und die ersten Spiele starten um 9 Uhr. Das Ende am Montag ist voraussichtlich um 17.30 Uhr. Wichtig für alle Aktiven: Für Frühstück zum Selbstkostenpreis ist in den Hallen gesorgt.