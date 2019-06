Delmenhorst. Am 5. September spielt die Deutsche Fußball-U16-Nationalmannschaft in Delmenhorst im Stadion an der Düsternortstraße gegen Österreich.

Nach drei Jahren ist die Deutsche U16-Nationalmannschaft zum zweiten Mal im Stadion an der Düsternortstraße zu Gast. Dort trifft sie am Donnerstag, 5. September, im Fußball-Länderspiel auf Österreich. Bereits im Oktober 2016 hatte die U16-Auswahl des DFB in Delmenhorst gegen den österreichischen Nachwuchs gespielt. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Nähe zum Bremer Flughafen

„Schon jetzt können wir uns auf ein weiteres Fußballhighlight im Kreis freuen“, betont Erich Meenken, Vorsitzender des NFV-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst. Anscheinend hätten sich die Beteiligten vor drei Jahren „sehr wohl gefühlt“. So habe laut Meenken auch die Infrastruktur mit der Nähe zum Bremer Flughafen eine Rolle bei der Entscheidung für Delmenhorst gespielt. Immerhin wird die U16 noch ein weiteres Länderspiel gegen Österreich in Niedersachsen absolvieren. Dieses wird am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr in Rotenburg/Wümme ausgetragen.

2016 gab es ein 2:0 gegen Österreich

Im Oktober 2016 gewann die deutsche U16 vor 1530 Zuschauern souverän mit 2:0 (2:0). Die beiden Treffer für den DFB-Nachwuchs erzielten Oliver Bias (RB Leipzig) und Louis Poznanski binnen zwei Minuten (23. und 25.). Poznanski ist mittlerweile von Werder Bremen zur U19 von Bayern München gewechselt.

Bundestrainer Michael Prus war auch damals schon für die U16 verantwortlich. Auf der Website des DFB erklärt er: „Wir werden in der neuen Saison in der U16 neu starten. Wir werden sicherlich auch dann noch verschiedene Spieler in Länderspielen testen. Da möchten wir den Jungs nochmal die Möglichkeit geben, international Erfahrungen zu sammeln und unsere Idee des Spiels vermitteln.“ Geplant ist ein Lehrgang vom 1. bis 9. September.

Erich Meenken möchte, trotz des Abendtermins um 18 Uhr, die Zuschauerzahl von 2016 steigern: „Ich hoffe schon, dass wir zwischen 1500 und 2000 Zuschauern erreichen können.“ Informationen zum Kartenvorkauf gibt es bisher noch nicht.