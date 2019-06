Hude. Der FC Hude III und der TuS Vielstedt kämpfen um den Klassenerhalt in der 1. Fußball-Kreisklasse.

Am Mittwoch wird es ab 19.30 Uhr heiß am Huder Bach: Die Nachbarn FC Hude III und TuS Vielstedt treffen im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt in der 1. Fußball-Kreisklasse aufeinander. Beide Teams waren mit 21 Zählern nach der regulären Saison punktgleich gewesen. Hude III hat nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen den psychologischen Vorteil. Die Vielstedter, deren Trainer Hans Borchers fehlt, haben dagegen keines der zwölf Spiele 2019 gewonnen.