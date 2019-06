Delmenhorst. Die Fußballer des KSV Hicretspor Delmenhorst toben sich im letzten Saisonspiel der 1. Kreisklasse noch einmal aus – die Gegner vom TV Munderloh II auch.

Vizemeister KSV Hicretspor hat sich mit einem Spektakel aus der 1. Kreisklasse verabschiedet. Der künftige Fußball-Kreisligist gewann das letzte Spiel der regulären Saison am Montagabend mit 7:5 (4:1) gegen den TV Munderloh II. „Es war ein typisches letztes Spiel“, sagte Trainer Timur Cakmak und lobte den Gegner: „Die Munderloher haben eine talentierte Truppe.“ Und sie gingen auch durch Ralf Kruse nach einer Viertelstunde in Führung. Dann waren die Delmenhorster dran und schossen durch Ali Aluclu (24.), Cakmak (31.), Turgay Thuran (37.) und Germain Martens (45.) eine beruhigende Halbzeitführung heraus. Kruse (70.) und Conrad Stelter (73.) schafften den Anschluss für die Gäste, ehe Aluclu (75.), Cakmak (78.) und Emre Hitaloglu (85.) auf 7:3 für Hicretspor erhöhten. Stelter (88.) und Kruse (90.) trafen noch spät für die Munderloher, deren Trainer Bendix Schröder feststellte: „Es ist schade, wenn man sich mit so einem Ergebnis aus der Saison verabschiedet. Es hätte für beide Seiten zweistellig ausgehen können. Das Spiel war nicht gut, aber für die Zuschauer unterhaltsam.“