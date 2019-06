Stenum. Der lange Weg nach Schweinfurt hat sich gelohnt: Die Stenumer Hip-Hop-Gruppe "Release" holte sich Platz zehn beim Bundesfinale "Dance 2U".

Die Hip-Hop-Gruppe „Release“ des VfL Stenum hat beim Bundesfinale „Dance 2U“ in Schweinfurt einen starken zehnten Platz belegt. Bereits im März hatten sich die 13 Mädchen beim „Dance 2U“ in Bodenwerder dafür qualifiziert. Sie hatten damals in der Altersklasse der Teens, also der 13- bis 16-Jährigen, von insgesamt 15 teilnehmenden Gruppen den sechsten Platz erreicht. Daraufhin wurden sie in die Mastergroup eingestuft – „sensationell“, wie Trainerin Doris Karch fand.

Eine verletzte Tänzerin dabei

Trotz der langen Anreise nach Schweinfurt und der damit verbundenen Kosten stand für alle Beteiligten im Verein nun fest, dass diese Leistung definitiv zu unterstützen ist. Eine Tänzerin machte sich sogar verletzt mit auf den Weg. Nach neunstündiger Busfahrt und „nur vier Stunden Schlaf“, wie Karch berichtete, musste die Gruppe bereits um 8.15 Uhr zum ersten Mal mit ihrer Choreografie performen. Die Tänzerinnen steigerten sich von Durchgang zu Durchgang und belegten am Ende Platz zehn.

Doppelstart in Schweinfurt

Um den Doppelstart in Schweinfurt perfekt zu machen, startete „Release“ einen Tag später beim „Dance’n more“ im Rahmen des Landesturnfestes. In der Kategorie Just Dance ertanzten sich die Stenumerinnen Platz zwei. „Es war eine tolle Erfahrung, sich auf Bundesebene zu messen“, sagte Karch.