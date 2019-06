Landkreis. Das Finale der Entscheidungsrunde der Fußball-Altsenioren Ü40 steigt am Freitagabend zwischen dem Harpstedter TB und dem FC Hude.

Im Kreisklassen-Halbfinale der Ü40-Fußballer hat es zwei kleine Überraschungen gegeben. Der Harpstedter TB bezwang den einstigen Serienmeister TuS Heidkrug mit 6:0 (2:0) und trifft nun im Endspiel am Freitag ab 19.30 Uhr an der Delmenhorster Schanzenstraße auf den FC Hude, der den TV Jahn II mit 5:3 (1:2, 3:3) nach Elfmeterschießen ausschaltete.

Heidkrug war chancenlos

Alle vier Mannschaften hatten sich über die Kreisklassen souverän für die Halbfinals qualifiziert. Heidkrug hatte Staffel A gewonnen, war gegen Harpstedt aber chancenlos. Christian Goritz traf in der 15. Minute zum 1:0 für den HTB. Nur drei Minuten später erhöhte Thomas Schwellenthin auf 2:0 (18.). Kurz nach Wiederanpfiff markierten Tim Neelen (38.), wieder Goritz (39./41.) und Andre Weiland (62.) die weiteren Tore.

Endscheidung im Elfmeterschießen

Das zweite Halbfinale zwischen Hude und B-Staffelsieger Jahn II war ausgeglichener. Die Delmenhorster gingen durch Guido Lilie (9.) und Veli Azgin (13.) mit 2:0 in Führung. Michael Juretzka per Handelfmeter (30.), Dennis Behnken (44.) und wieder Juretzka (70.) drehten die Partie für Hude, ehe Savas Izgi Jahn per Foulelfmeter ins Elfmeterschießen brachte. Dort machten Behnken und Juretzka alles klar.