Delmenhorst. Nach dem drittletzten Spieltag der Saison 2018/19 steht fest: Die B-Junioren des TuS Heidkrug werden auch in der Spielzeit 2019/20 in der Fußball-Landesliga antreten.

Mit einem 4:1 (3:1) beim Tabellenzwölften SV Hansa Friesoythe haben die B-Junioren des TuS Heidkrug am drittletzten Spieltag der Fußball-Landesliga den Klassenverbleib eingetütet. Mit zehn Punkten Vorsprung gegenüber dem ersten Abstiegsplatz, auf dem der SV Quitt Ankum zu finden ist, nehmen die Schützlinge von Chefcoach Ralf Sager die achte Position ein.

„Der Sieg war nie gefährdet“, meinte der Coach. Das 0:1 durch Joel Famulla, der in der 15. Minute traf, glich Pablo Domenico Laut lediglich eine Minute später aus. „Wichtig war, dass wir dann schnell das zweite Tor erzielt haben“, kommentierte Sager das 2:1, das Ersan Batur in der 22. Minute markierte. In der 39. Minute sorgte Hajar Isso für Heidkrugs 3:1.

TuS-Trainer Ralf Sager lobt konzentriertes Spiel

„Friesoythe hat sich anfangs gut präsentiert und es war ein Spiel auf Augenhöhe“, berichtete Sager. Nach und nach habe der TuS jedoch die Oberhand gewonnen, so der Trainer, der insbesondere das konzentrierte Spiel seiner Elf lobte. Noel Kabasch erhöhte in der 64. Minute auf 4:1 für den TuS.

Erneut, betonte Sager, sei die Auswechselbank nicht üppig besetzt gewesen. 14 B-Jugendliche standen ihm in Friesoythe zur Verfügung. Zu ihnen gehörte Joel Kletta, der ansonsten zwischen den Pfosten steht. Sager wechselte ihn in der 74. Minute für Mitja-Manoel Schwan ein und verhalf dem Schlussmann so zu dessen Premiere als Feldspieler. Sager: „Joel hat auf der Neun gespielt und ich habe den Jungs gesagt, dass sie ihm ein Tor auflegen sollen. Es hat aber nicht geklappt.“ Apropos Tor: Der Trainer unterstreicht, dass das Torverhältnis immer noch negativ sei (56:57). Sager mutmaßt:





„Ich glaube, die Mannschaft will mich ärgern."





Der Coach ist froh, dass der Klassenverbleib gesichert ist. „In den letzten Spielen kommen die unteren Mannschaften oft noch ran“, sagt er und nennt das 5:2 des Osnabrücker SC, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, gegen Meister BSV Kickers Emden als Beispiel. Hinzu kommt, dass sein Team noch gegen Kontrahenten antreten muss, die zu den besten Teams der Rückrunde gehören. Am Samstag, 15. Juni, 16 Uhr, erwartet der TuS den SV Bad Bentheim und am 22. Juni, 14 Uhr, empfängt er den SC Spelle-Venhaus.