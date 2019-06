Delmenhorst. Die Mädchen der HSG-B-Jugend dürfen weiterhin von der Oberliga träumen. Das Team von Trainer Volker Gallmann holte einen wichtigen Sieg.

Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben sich mit einem Sieg aus drei Partien in der zweiten Relegationsrunde für die Vorrunde zur Oberliga qualifiziert. Das Jungenteam dieser Altersklasse der TS Hoykenkamp verlor viermal und wird in der kommenden Saison in der Landesliga auflaufen.

Delmenhorst traf im ersten Spiel in eigener Halle auf Komet Arsten. Trainer Volker Gallmann war über diesen Auftaktgegner nicht erfreut, denn die HSG hat gegen die Bremerinnen schon seit Jahren Schwierigkeiten. Auch dieses Mal. Die Gastgeberinnen waren nervös und leisteten sich technische Fehler, sodass Arsten schnell ein 7:2 herausspielten und dies bis zur Pause bis auf 14:8 ausbaute. In der zweiten Hälfte behielten die Gäste weiter die Oberhand, die HSG fand nicht ins Spiel und unterlag mit 12:21.

Knappe HSG-Führung zur Pause

Trotz der Niederlage war für die Delmenhorsterinnen noch alles drin, denn es qualifizierten sich zwei Teams. Im zweiten Spiel ging es gegen die JSG Allertal, die zum Auftakt ebenfalls verloren hatte. Die Partie verlief ausgeglichen, wobei es mit einer knappen HSG-Führung in die Pause ging. In der zweiten Hälfte wuchs die Nervosität bei den Spielerinnen, es wurden einfache Fehler gemacht. Allertal setzte sich mit zwei Toren ab, gab diesen Vorsprung auch nicht mehr ab und siegte mit 15:13.



Nach der Niederlage begann bei der HSG die Rechnerei. Ein Erfolg über GW Mühlen musste her, um wenigstens in die dritte Runde einzuziehen. Ein Erfolg mit vier Toren Unterschied sollte sogar noch für die direkte Qualifikation reichen. Vor dem letzten Spiel gab es in der Kabine eine lange Ansprache. Die zeigte positive Wirkung. Die Delmenhorsterinnen kämpften um jeden Ball, waren aggressiv und spielten sich bis zum Seitenwechsel eine 9:4-Führung heraus. Kurz vor der Halbzeit gab es wegen groben Foulspiels für Isabel Achenbach die Rote Karte. Danach wurde die Partie etwas hitzig, doch die Delmenhorsterinnen blieben ruhig. Die HSG agierte auch in der zweiten Halbzeit konzen-triert und baute die Führung aus. Auch als Mandy Grimsehl acht Minuten vor Schluss ebenfalls die Rote Karte wegen eines groben Foulspiels bekam, ließen sich die Delmenhorsterinnen nicht aus dem Tritt bringen. Sie kämpften weiter und feierten nach dem Schlusspfiff einen 20:12-Erfolg und den Sprung in die Vorrunde der Oberliga.

Das letzte Spiel war nicht mehr relevant

Hoykenkamp wusste, dass es kein leichtes Unterfangen wird, diese Runde zu überstehen. Gegen Gastgeber HSG Schwanewede/Neuenkirchen standen die TSH-Jungen schnell auf verlorenem Posten und unterlagen mit 4:14. Das zweite Spiel gegen die SG Misburg ging mit 10:14 verloren.

Ein Sieg gegen die HSG Verden-Aller war damit Pflicht, doch der Gegner war der TSH in allen Belangen überlegen und zog schnell bis auf 8:2 davon. Die Hoykenkamper kamen dann zwar etwas besser ins Spiel, die 8:14-Niederlage war jedoch nicht mehr zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt hatte die TSH die Qualifikation bereits verpasst. Somit war die letzte Partie nicht mehr relevant. Gegen die SG Lingen-Lohne verlor die Mannschaft mit 13:16.