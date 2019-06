Delmenhorst. Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst sind durch einen Heimsieg über SW Bremen Meister der Verbandsliga 2018/19 geworden. Nachdem sie zunächst auf das Aufstiegsspiel zur Oberliga verzichten wollten, entschieden sie sich während einer Mannschaftssitzung doch anders.

„Deutscher Meister ist nur der HCD.“ So richtig und unüberhörbar in Feierlaune hat sich am Sonntagmittag, unmittelbar nach dem 6:3 (3:1) der Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst gegen SW Bremen, nur der fünfjährige Lucas, Sohn des HCD-Trainers Henning Bremer, befunden. Die Freude bei den Spielern, die sich mit dem Sieg die Meisterschaft in der Verbandsliga Bremen sicherten, und Funktionäre hielt sich in überschaubaren Grenzen.





Statistik HC Delmenhorst - SW Bremen 6:3 HC Delmenhorst: Neubauer; Ahrens, Brockmeyer, Garms, Geist, R. Hader, Hübner, Kempen, Klein. Kramer, Meyer, Müller, Naujoks, T. Speer, Wülfert. Tore: 1:0 Meyer (8.), 1:1 Thase (13.), 2:1 Kramer (22.), 3:1 R. Hader (29.), 3:2 Bolte (37.), 4:2 T. Speer (55.), 5:2 Kramer (58.), 5:3 Bolte (65.), 6:3 Meyer (67.).





Das war zum einen sicherlich den schweißtreibenden Temperaturen, die die Anlage an der Lethestraße mit voller Wucht trafen, geschuldet. Außerdem hatte die Mannschaft eigentlich beschlossen, nach dem Titelgewinn auf das Aufstiegsspiel zur Oberliga Niedersachsen/Bremen zu verzichten.

Delmenhorster treffen sich auf Terrasse des Clubhauses



Eigentlich. Am Montag meldete sich Bremer, der den Verzicht nach dem dem Spiel gegen SWB begründete („Es sind zuwenig Spieler, die Bock haben, die weiten Strecken zu fahren und stets beim Training zu sein“) und dabei wenig glücklich wirkte, in dieser Redaktion. „Ich muss meine Aussage revidieren“, sagte der Coach. Die Mannschaft bestreite das Aufstiegsspiel nun doch. Der überraschende Sinneswandel ist das Ergebnis einer Besprechung, die nach dem 6:3 auf der Terrasse des Clubhauses stattfand.

Aufstiegsspiel am 23. Juni

„Das vorausgegangene 2:2 bei GVO Oldenburg hat viele Spieler enttäuscht. Der ordentliche Auftritt gegen Bremen hat Zweifel beseitigt und viele sprachen sich für das Aufstiegsspiel und die Oberliga aus“, erklärte Bremer. Er fügte hinzu:: „Ich bin mit dieser Entscheidung“. Das Treffen, das darüber entscheidet, wer in die Oberliga aufrückt, steht am Sonntag. 23. Juni, beim HC Delmenhorst auf dem Terminkalender.

Anstoßzeit und Gegner stehen noch nicht fest. In der 1. Verbandsliga Niedersachsen streiten nach sieben von acht Spielen HC Göttingen (17 Punkte) und HC Hannover (15) um den Titel. Diese Mannschaften trennten sich am Wochenende in Hannover mit 2:2.

Mit dem 6:3 über SW Bremen verbuchten die HCDer einen verdienten Sieg. Das letzte Spiel bestreiten sie am Sonntag, 16. Juni, 12 Uhr, beim HC Horn, Vorletzter der Tabelle.