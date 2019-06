Delmenhorst. Absteiger TV Jahn Delmenhorst hat in der Fußball-Bezirksliga der C-Junioren gegen den Tabellenführer VfB Oldenburg ein 3:3 erkämpft.

Mit dem 3:3 bei Spitzenreiter VfB Oldenburg haben die C-Junioren des TV Jahn, die seit längerer Zeit als Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga feststehen, für einen Paukenschlag gesorgt. VfL Wildeshausen kam beim SV Brake zu einem 1:1. TuS Heidkrug und VfL Stenum beklagten Niederlagen. Schlusslicht Delmenhorster TB empfing am gestrigen Abend den SV Hansa Friesoythe (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor).

VfB Oldenburg - TV Jahn 3:3 (0:1). „Es hat mich geärgert, dass wir aufgrund eines fragwürdigen Elfmeters nicht gewonnen haben“, sagte Jahns Trainer Knut Hinrichs nach dem Unentschieden beim Spitzenreiter. Gleichwohl zeigte er sich natürlich zufrieden, denn der Außenseiter lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab. Hamid Mohamadi markierte in der 29. Minute das 0:1, ehe Sinan Brüning (36.) und Mika Waldeck (55.) für den VfB trafen. Die Delmenhorster ließen sich jedoch nicht beirren. Benjamin Keller glich in der 62. Minute aus und war sieben Minuten später auch für Jahns erneute Führung verantwortlich. In der ersten Minute der Nachspielzeit nutzte Jamal El-Srouji den umstrittenen Strafstoß zum 3:3-Endstand.

Hinrichs bleibt Trainer beim TV Jahn

„Unsere drei Treffer hat die Mannschaft hervorragend herausgespielt“, lobte Hinrichs, der berichtete, dass der TVJ sogar noch die Chance zu einem vierten Tor besessen habe („Leider kam der Pass nicht an“). Die Spieler hätten von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben und die Taktik gut umgesetzt. Hinrichs: „Es ist ein guter, eingeschworener Haufen. Die Mannschaft bleibt zusammen und im nächsten Jahr kann das Ziel nur Wiederaufstieg heißen.“ Hinrichs fungiert weiterhin als Trainer der C-Junioren des TV Jahn, die am Samstag, 15. Juni den SV Hansa Friesoythe erwarten. Beginn: 11 Uhr.

Die Oldenburger liegen aufgrund des um neun Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber dem 1. FC Nordenham (jeweils 57 Punkte) in Führung. Aber die Nr 1, die von den ehemaligen Heidkruger Trainern Marcel Stegemann und Kilian Schaar geführt wird, weist ein Spiel mehr auf als der 1. FCN.

1. FC Nordenham - TuS Heidkrug 4:2 (1:1). Die Heidkruger befinden sich mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber dem ersten Abstiegsrang (FSV Jever) zwar „überm Strich“, haben aber ein bzw. zwei Partien mehr absolviert als die Konkurrenten. Am Freitag, 14. Juni, 18.30 Uhr, bestreiten die Spieler von Coach Stefan Blasy ihr letztes Spiel gegen den FC Rastede, ehe sie die abschließenden Treffen der Bezirksliga der C-Junioren als Zuschauer verfolgen.

Tore: 1:0 Höpken (6.), 1:1 Torske (31.), 2:1 Köchel (43.), 2:2 Eilers (45.), 3:2 Dirabou (56.), 4:2 Elfmeter Mahn (66.),

SV Brake - VfL Wildeshausen 1:1 (1:1). Es handelte sich um ein Spiel der frühen Tore, denn Cedric Blohm legte in der 5. Minute das 1:0 vor, das Jonas Kurre Rivera sieben Minuten später egalisierte. Wildeshausen verbesserte sich auf den sechsten Rang, wobei der Vorsprung des VfL auf den ersten Abstiegsplatz, den der FSV Jever innehat, lediglich drei Punkte beträgt. Der VfL sollte den Klassenverbleib aber erreichen, denn in den letzten beiden Spielen bekommt er es mit den beiden abgeschlagenen Kellerkindern zu tun. Am Samstag, 15. Juni, 14 Uhr, spielt er bei der JSG Westerstede und eine Woche später genießt er gegen den Tabellenletzten Delmenhorster TB Heimrecht (13 Uhr).

VfL Stenum - BV Garrel 2:3 (1:1). Die Stenumer, Tabellenvierter, quittierten gegen Absteiger Garrel die siebte Niederlage der laufenden Saison. Am heutigen Dienstag, 19 Uhr, empfängt der VfL die JSG Höltinghausen/Emstek.

Tore: 1:0 Juretzka (28.), 1:1 Töben (35.), 1:2 Trumme (55.), 2:2 Dreier (61.), 2:3 Trumme (67.).