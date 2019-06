Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Der zweite Absteiger der 1. Fußball-Kreisklasse wird am Mittwoch zwischen dem FC Hude III und dem TuS Vielstedt ermittelt.

Die Saison in der 1. Fußball-Keisklasse geht in die Verlängerung, denn der zweite Absteiger muss am morgigen Mittwoch in einem Entscheidungsspiel zwischen dem FC Hude III (13.) und dem TuS Vielstedt (14.) ermittelt werden. Das schreibt die Spielordnung vor, wenn zwei Mannschaften in der Abschlusstabelle punktgleich sind. Die Partie wird um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des FCH am Vielstedter Kirchweg angepfiffen. Der dritte Aufstiegsplatz muss dagegen nicht ausgespielt werden. Der FC Hude II gab gegen den TV Munderloh II zwei Zähler ab und blieb damit zwei Punkte hinter dem VfL Stenum.





FC Hude III - Borussia Delmenhorst 6:0 (6:0). Für die Delmenhorster war es vorerst das letzte Spiel in der 1. Kreisklasse. Die Akteure beider Mannschaften und auch die Zuschauer werden noch lange den außergewöhnlichen sportlichen Anstand in Erinnerung bewahren, mit dem Borussia diese Saison beendet hat. Trainer Stefan Giese war es trotz intensivster Bemühungen nicht gelungen, mit einer vollzähligen Mannschaft aufzulaufen. Eine Spielabsage kam für den untadeligen Sportsmann nicht in Frage und so löste er das Personalproblem auf höchst ungewöhnliche Weise. Er bat seinen 80-jährigen Vater um Hilfe – und Günter Giese sagte kurzerhand zu. Die Borussia trat in Unterzahl mit zehn Mann an, zu denen auch der 54-jährige Stefan Giese gehörte.

Die Huder reagierten fair und mit Rücksichtnahme, aber sie mussten und wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, um sich die Chance auf den Nichtabstieg zu erhalten. Armin Otte (5.,32.), Philipp Bastenhorst (8., 45.) und Lennart Erren (23., 42.) erzielten die Tore. Als wegen der Hitze die Erschöpfung bei den Borussia-Spielern zu groß wurde, baten die Teams im gegenseitigen Einvernehmen um den Abpfiff. Schiedsrichter Michael Koch beendete vorzeitig die Partie. FCH-Spielertrainer Dennis Bürmann war zufrieden, aber auch schwer beeindruckt: „Respekt, dass Borussia überhaupt angetreten ist.“

TuS Vielstedt - TSV Ganderkesee II 1:4 (0:1). „Für uns war klar, dass wir am letzten Spieltag, auch wenn es für uns um nichts mehr geht, keine Geschenke machen wollten. Das gehört zum sportlichen Anstand“, verriet TSV-Coach Andreas Dietrich, was er seinem Vertreter Stephan Schüttel mit auf den Weg nach Vielstedt gegeben hatte. Die Ganderkeseer lieferten eine mannschaftlich geschlossene Leistung und stießen den TuS in die Abstiegs-Relegation. Den Vielstedtern hätte ein Remis zum Ligaverbleib gereicht, aber es mangelte an der Einstellung. Die Ganderkeseer schossen sogar alle Tore selbst, denn nach den beiden Treffern zum 2:0 durch Niklas Hoier (38.) und Pascal Voigt (55.) fälschte Sascha Gosch bei einer Abwehraktion den Ball zum 1:2 (58.) ins eigene Netz ab. Ein Aufbäumen der Vielstedter blieb danach aus. Ganderkesee drückte dem Spiel weiter seinen Stempel auf. Nick Friedl (77.) und Lauritz Schütte (80.) erzielten die weiteren Tore.

Hans Borchers fuhr noch am Abend in den Urlaub. Er war nach seinem letzten Einsatz als Trainer des TuS Vielstedt bedient: „Das war einfach nur Mist. Kein Biss, kein Wille, gar nichts. Nun müssen die Jungs das im Entscheidungsspiel eben alleine richten.“

TV Munderloh II - FC Hude II 1:1 (0:1). Die Huder hatten in der ersten Halbzeit, nach dem frühen 1:0 durch Dominic Brumund (5.), den Gegner im Griff. Vielleicht im Gefühl des sicheren Sieges, der das Aufstiegsendspiel gegen den VfL Stenum II gebracht hätte, stellte der FCH die Offensivbemühungen nach der Pause nahezu ein. „Die Huder hätten vor der Pause mit ihren klaren Torchancen die Partie eigentlich entscheiden müssen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und von Hude kam dann gar nichts mehr“, erklärte TVM-Coach Bendix Schröder die Wende in diesem für seine Mannschaft bedeutungslosen Spiel. Vincent Lange erzielte von der Strafraumgrenze mit einem direkt, als Aufsetzer verwandelten Freistoß das 1:1 (76.). Das Tor führte letztlich dazu, dass die Huder ihre Aufstiegshoffnungen aufgeben mussten. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber wir haben in der zweiten Halbzeit einfach das Fußballspielen eingestellt“, gab FCH-Trainer Bengin Barispek zu.

SV Tungeln - Delmenhorster BV 6:4 (3:1). „Haken dran, alles gut.“ Mit diesen Worten ging es für Tungelns Trainer Jörg Gehrmann in die Sommerpause. Die jungen Tungeler wollten noch einmal für spielerischen Glanz sorgen und erarbeiteten sich viele Torchancen. Sie scheiterten entweder an eigener Abschlussschwäche oder am starken DBV-Torwart Marvin Krenzel. Die Delmenhorster machten dagegen viel aus ihren wenigen Torchancen. Keno Harich (8., 13.) erzielte die frühe 2:0-Führung für Tungeln, aber Alexander-Niklas Gauerke schaffte den Anschluss zum 1:2 (40.). Pascal Buchholz stellte zwei Minuten später mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Buchholz legte kurz nach dem Seitenwechsel das 4:1 (50.) nach, aber der DBV konnte sich wieder auf seinen Torjäger verlassen. Gauerke fand nach längerer Flaute seine Treffsicherheit wieder. Er schnürte mit zwei weiteren Toren zum 3:4 (56., 60.) einen Dreierpack. Buchholz markierte mit dem 5:3 (62.) nur 120 Sekunden später ebenfalls seinen dritten Treffer. Christian Hübner erzielte kurz darauf das 6:3 (64.). Die Partie war entschieden, daran änderte auch Björn Kischkats 4:6 (85.) nichts mehr.

TuS Heidkrug II - SF Wüsting 3:0 (1:0). Das Spiel war eine klare Angelegenheit für die Heidkruger. Marvin Kuchenbuch erzielte noch vor der Pause das 1:0 (44.). Lucas Dotschat schob kurz nach dem Wiederanpfiff das 2:0 (47.) hinterher. Heidkrugs Zweite spielte souverän weiter. Marius Hamann stellte den 3:0-Endstand her (85.).