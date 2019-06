Delmenhorst. Die A-Junioren des VfL Stenum haben in der Fußball-Bezirksliga gegen die JSG Emstek einen 8:0-Erfolg eingefahren und bleiben Tabellenerster.

A-Junioren

In der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren haben zwei hiesige Vertreter deutliche Erfolge errungen. Der führende VfL Stenum setzte sich gegen die JSG Emstek mit 8:0 durch und der TuS Heidkrug gewann das nachbarschaftliche Treffen mit dem VfL Wildeshausen mit 7:0. Bei den B-Jugendlichen kassierte Meister Stenum eine Niederlage. Wildeshausen freute sich hingegen über den 15. Saisonsieg.

VfL Stenum - JSG Emstek 8:0 (3:0). „Die Emsteker lagen uns immer schon gut“, sagte VfL-Cheftrainer Frank Radzanowski, der beim Erfolg über den Tabellendritten von seinem „Co“ Maximilian Klatte vertreten wurde. Nach der Führung vergaben die Gastgeber einige gute Gelegenheiten. Jan-Luca Rustler langte dreimal zu und liegt in der Torschützenliste mit 34 Treffern deutlich vor seinem Mannschaftskollegen Tom Geerken und Heidkrugs Fabian Herrmann (jeweils 26) in Führung.

Nach dem 4:0 durch Geerken verließen Spieler von Stenums Verfolger GVO Oldenburg, die auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters gehofft hatten, die Anlage des VfL. Die Nr. 1 meldet nach 25 von 26 Spielen 68 Punkte. Die Oldenburger haben in 24 Treffen 64 Zähler gesammelt. Zuletzt kamen sie zu einem kampflosen Sieg, da die JSG Sevelten/Cappeln/Elsten nicht antrat. Radzanowski: „Darüber war GVO nicht glücklich, denn die Mannschaft wäre natürlich gerne im Rhythmus geblieben.“

Der Coach der Stenumer geht davon aus, dass das Titelrennen bis zum Schluss spannend bleibt. Seine Elf bestreitet das letzte Spiel am Freitag, 14. Juni, 19 Uhr, gegen den TuS Heidkrug. GVO tritt am Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr, bei der JSG Emstek/Höltinghausen an und empfängt abschließend den FC Rastede (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr). „Wir sind gespannt, wie GVO in Emstek abschneidet“, unterstreicht Radzanowski.

Tore: 1:0 Rustler (17.), 2:0 Geerken (42.), 3:0 Dohrmann (45. +1), 4:0 Geerken (47.), 5:0 Rustler (57.), 6:0 Oetjen (69.), 7:0 Rustler (72.), 8:0 Dohrmann (85.).

TuS Heidkrug - VfL Wildeshausen 7:0 (2:0). Fabian Herrmann, der gleich fünf Tore beisteuerte, machte besonders auf sich aufmerksam. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht, dessen Aufgebot aus lediglich elf Spielern bestand, verpasste der TuS einen zweistelligen Sieg. Mit einem Spiel und zwei Punkten Rückstand gegenüber Emstek/Höltinghausen belegt Heidkrug den vierten Rang.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Herrmann (3., 11., 52.), 4:0 Schröder (57.), 5:0, 6:0 Herrmann (80., 82.) und 7:0 Schröder (84.).

B-Junioren

JSG Emstek - VfL Stenum 5:1 (3:0). „In der ersten Halbzeit haben wir nicht die richtige Einstellung zum Spiel gehabt und eine ganz schlechte Leistung geboten.“ Mit diesen Worten wird Stenums Co-Trainer Malte Tönjes, der beim Meister und Aufsteiger in die Landesliga mit Maurice Kulawiak auf der Kommandobrücke steht, auf der Website des Teams zitiert. Jonas Middendorf (11.), Julius Plate (31.) und ein Eigentor von Marc Wilmsen (37.) bescherten dem Tabellenzweiten JSG die 3:0 Pausenführung. Tönjes: „In der zweiten Halbzeit boten die Jungs endlich den entsprechenden Einsatz.“ Nach Marek Selings 3:1 (46.) verpasste der VfL gute Möglichkeiten. In der Schlussphase verstärkte die Mannschaft die Offensivbemühungen und kassierte durch Philipp Möllmann (66.) und Thorben Kühling (71.) weitere Tore. Die Stenumer, die sieben Punkte Vorsprung gegenüber Emstek aufweisen, bestreiten noch zwei Spiele.

VfL Wildeshausen - JSG Friedrichsfehn 4:1 (2:1). Der Gastgeber, Nr. 4 der Bezirksliga, geriet gegen den Dreizehnten und Drittletzten, in der 15. Minute durch Louis Josef Popen in Rückstand. Luca Stöver (31.) und Fynn Theuser (39.) sorgten dafür, dass es zur Pause 2:1 für den Favoriten stand. In der 64. Minute nutzte Fabian Blech einen Elfmeter zum dritten Treffer des Wittekind-Nachwuchses und nur eine Minute später markierte Noah-Noel Richter das 4:1. Die Wildeshauser belegen weiterhin Position vier und liebäugeln mit dem dritten Platz in der Abschlusstabelle.