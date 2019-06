Delmenhorst. Die 4x100-Meter-Staffel des Delmenhorster TV musste ihren Start beim Hermann-Dressel-Sprintcup 2019 in Bremen verletzungsbedingt absagen.

Die 4x100-Meter-Staffel des Delmenhorster TV wollte am Samstag in Bremen einen Angriff auf die Norm für die Deutschen Juniorenmeisterschaften (Altersklasse U23) starten. Daraus wurde allerdings nichts, berichtete Richard Schmid, Leiter der Abteilung. Fabian Kuhfeld, im vergangenen Jahr 2018 noch U20-Sieger des Hermann-Dressel-Sprintcups, verzichtete aufgrund einer Zerrung auf einen Start. Da Fabian Sander aus persönlichen Gründen verhindert war und sich Ersatzläufer Tom Wöhler verletzte, konnte kein DTV-Quartett starten. Es hätte 43,20 Sekunden laufen müssen, erklärte Schmid, um doch noch einen Startplatz ergattern zu können. "Hieraus wird nun vermutlich nichts, es sei denn, der Deutsche Leichtathletikverband lässt Gnade vor Recht ergehen und erkennt die von den DTV-Sprintern im April gelaufene Zeit von 43,45 Sekunden als ausreichend für die Teilnahme an den Meisterschaften an", sagte Schmid.

René Rumpf läuft Bestzeit über 60 Meter

Beim Dressel-Cup, der zum zwölften Mal ausgetragen wurde, starteten so nur zwei DTV-Leichtathleten: René Rumpf und Jan Lippert bei den Männern. Nachdem Fabian Netzlaff von Werder Bremen kurzfristig abgesagt hatte, war Rumpf plötzlich der Favorit auf den Gewinn des Cups. Dieser Rolle wurde er "zunächst mehr als gerecht" (Schmid). Mit mehr als drei Zehntelsekunden Vorsprung gewann er den 60-Meter-Lauf in persönlicher Bestzeit von 7,06 Sekunden. Im 100-Meter-Lauf blieb er mit seiner Zeit von 11,05 Sekunden bei Gegenwindbedingungen trotz gewaltigem Vorsprungs von einer halben Sekunde ein wenig hinter seinen Erwartungen. Auf den abschließenden 200-Meter-Lauf verzichtete er, berichtete Schmid, da er sich „zu erschöpft fühlte“. Diesen hätte er allerdings absolvieren müssen, um Gesamtsieger werden zu können.

Lippert blieb mit 7,64 Sekunden über 60 Meter und 12,06 Sekunden über 100 Meter bei einem ebenfalls unangenehmen Gegenwind von 1,8 Metern pro Sekunde "im Rahmen seiner Möglichkeiten", teilte Schmid mit. Den 200-Meter-Lauf habe Lippert von vorneherein nicht in Angriff nehmen wollen.