Udo Spähn vom Delmenhorster FC hat bei den deutschen Badminton-Meisterschaften in den Altersklassen O35 bis O75 im Einzel der O65-Aktiven die Bronzemedaille gewonnen. Außer mit der Plakette wurde der starke Auftritt im rheinländischen Langenfeld auch mit der Teilnahmeberechtigung an den Senioren-Weltmeisterschaften belohnt, teilte Mareike Kretschmann, Presswartin des DFC, mit. Die WM wird vom 4. bis 11. August in Katowice in Polen ausgetragen.

Der Delmenhorster zog in dem DM-Turnier, das der FC Langenfeld ausrichtete, ins Halbfinale ein. Dort wurde von dem an eins gesetzten Vorjahressieger Bernd Behrens von der SG Gittersee aus Sachsen gestoppt. Bähn verlor die Partie mit 16:21 und 12:21. Damit wurde er mit Manfred Rössler vom gastgebenden Verein Dritter. Rössler verlor das zweite Halbfinale gegen den späteren Deutschen Meister Klaus Rosenkranz (TSG Bregedorf).



Spähn erreichte mit einem Freilos die Runde zwei, in der er gegen Robert Ziller von der TSG Söflingen mit 22:20, 19:21 und 21:19 gewann. Im Viertelfinale bezwang der DFC-Spieler dann Heinz Knebel vom SV Rüsselsheim mit 21:14 und 21:12. An der dreitägigen DM, in der Titel in den Einzel-, Doppel- und Mixeddisziplinen vergeben wurden, nahmen rund 570 Akteure teil, berichtete Kretschmann.