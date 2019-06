Hude. Zum Abschluss der Fußball-Bezirksliga feiert der SV Tur Abdin Delmenhorst einen Sieg beim FC Hude und eine Trophäe – jedenfalls eine halbe.

Der FC Hude und der SV Tur Abdin haben ihre Saison zumindest offensiv bis zum Schluss ausgekostet. Beide Fußball-Bezirksligisten trafen in ihrer letzten Partie in der Nachspielzeit, schließlich siegte Tur Abdin in Hude mit 4:2 (2:1) und eroberte Rang sieben. Damit sind die Delmenhorster die Nummer drei im Fußball-Kreis hinter Oberligist SV Atlas und Bezirksliga-Meister VfL Wildeshausen. Nebenbei holte sich Stürmer Simon Matta, obwohl er urlaubsbedingt fehlte, mit 27 Treffern die Torjägerkrone, gleichauf mit Tim Rister von Frisia Wilhelmshaven.

Tur Abdins Konter nerven Hude

Hude hatte eigentlich mehr vom Spiel gehabt, Tur Abdin glänzte dagegen durch Konter. So wie in der 17. Minute, als Ali Hazimeh nach einem Doppelpass von Johannes Artan und Christopher Demir zur Führung vollstreckte. In der Folge entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel. Nach einer vergebenen Großchance von Hudes Nico Faulhaber (26.) folgte die Strafe umgehend: Erneut zogen die Gäste einen Angriff über links auf, den Cemil Yildiz vollendete.

Fußball-Bezirksliga Statistik FC Hude - SV Tur Abdin 2:4 Hude: Hertlein; Hellemann, Grimmig, Meyer, Holtorp (83. Lange), Sarikaya, Brinkmann, Schmidt (70. Timouri), Faulhaber (51. M. Schrank), Sandau, Alawie. Tur Abdin: Ibrahim; M. Sen, D. Karli (65. A. Celik), Mutlu, C. Demir (76. Hanno), Thüroff (9. C. Yildiz), Blümel, Hazimeh, M. Celik, T. Karli, Artan. Tore: 0:1 Hazimeh (14.), 0:2 C. Yildiz (25.), 1:2 Faulhaber (41.), 1:3 M. Celik (49./Foulelfmeter), 1:4 M. Celik (90.+1), 2:4 Hellemann (90.+5).





Nach der folgenden Trinkpause ging es munter weiter. Hude wollte unbedingt den Anschluss noch vor der Halbzeit – und der gelang, nachdem Faulhaber im dritten Anlauf nach einem Fehler von Torhüter Marc Ibrahim nur noch einnetzen musste (40.).

Manuel Celik mit Doppelpack

Der zweite Durchgang verlief zunächst chancenarm. Das lag vor allem an der defensiven Ausrichtung der Delmenhorster. „Das ist kein schöner Fußball, den sie da spielen“, meinte Hudes Trainer Lars Möhlenbrock nach dem Spiel genervt. Sein Gegenüber Mathias Demir sprach dagegen von einer „guten taktischen Leistung.“

Einen berechtigten Handelfmeter, den Torben Hellemann verschuldete, verwandelte Manuel Celik humorlos zum 3:1 für Tur Abdin in den rechten Winkel (51.). In der Schlussphase erhöhten die Gäste dann nach einem Konter noch auf 4:1. Erneut bereitete Artan vor – wieder traf Celik (90.+1). Zwar gelang Hude nach einer Flanke noch die Ergebnis-Kosmetik durch Hellemann (90.+5), mehr aber auch nicht. „Wir sind jetzt stolz auf das, was wir erreicht haben“, sagte Abdins Trainer Demir. Möhlenbrock meinte: „Insgesamt gesehen haben wir eine gute Saison gespielt und die Top Ten erreicht.“