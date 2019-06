Delmenhorst. Bezirksliga-Meister VfL Wildeshausen hat das letzte Saisonspiel beim SV Baris Delmenhorst klar mit 6:0 gewonnen.

Beim Finale der Fußball-Bezirksligasaison 2018/19 hat der VfL Wildeshausen, Aufsteiger in die Landesliga, nochmals aufgetrumpft: Beim SV Baris behauptete sich der Gast mit 6:0 (3:0). VfL-Cheftrainer Marcel Bragula zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Heute haben wir konzentriert gespielt.“

Nach dem Nachbarderby gab Wildeshausens Coach einen weiteren Neuzugang bekannt. In der kommenden Spielzeit gehört Mika Ostendorf, 18-jähriger Innenverteidiger der U 19-Vertretung des BV Cloppenburg, Siebter der Niedersachsenliga, zum Wittekind-Kader.

Drei Treffer in 13 Minuten

Die Wildeshauser begannen druckvoll und kamen zur ersten Chance: In der 12. Minute meisterte Torhüter Orhan-Can Karakaya einen Kopfball von Thorben Schütte. Dann gelangen dem VfL innerhalb von lediglich 13 Minuten drei Treffer: Zunächst verwandelte Lennart Feldhus einen von Tayfun Kurt verursachten Handelfmeter (21.). Vier Minuten später verwertete Andrej Kari ein hervorragendes Zuspiel von Michael Eberle. In der 33. Minute markierte Feldhus mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze das 3:0. Baris reklamierte vergebens eine Abseitsstellung. Anschließend stand der Hausherr vor der Resultatsverbesserung, doch Mikael-Cihan Blümel (33.) und Devin Isik (41.) scheiterten an VfL-Torhüter Sebastian Pundsack. Bragula: „In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft ein tolles Spiel gezeigt.“ Baris-Trainer Önder Caki meinte: „Wir hätten in der ersten Halbzeit ein, zwei Dinger machen können.“

Lennart Feldhus trifft dreifach

In Hälfte zwei machte der Gast drei weitere „Dinger“. Das 4:0 fiel schulbuchmäßig, denn einen Eckball von Christoph Stolle köpfte Lukas Schneider in die Maschen (53.). Nachdem Pundsack einen Isik-Schuss per Fußabwehr parierte (64.), beendete Feldhus einen schönen Spielzug, der über Stolle und Eberle lief, mit dem fünften Tor des VfL und seinem dritten Treffer (69.). Den Schlusspunkt unter das 6:0 setzte Christopher Kant in der 88. Minute.

Bragula lobte die gesamte Elf und insbesondere Eberle. Kant und Feldhus. Kollege Caki sagte, dass seine Elf oft mit langen Bällen überspielt wurde. Und: „Oft liegt dann schon Schnee auf dem Ball.“ Als Tabellenelfter habe der SV Baris sein Saisonziel erreicht.