Delmenhorst. Der TuS Heidkrug macht die Bezirksliga-Rückkehr offiziell. Der SV Atlas II geht mit einer erstaunlichen Serie in die Sommerpause.

Es bestanden ohnehin nur noch theoretische Zweifel, seit Sonntagnachmittag ist es nun amtlich: Der TuS Heidkrug ist Meister der Fußball-Kreisliga. In der Abschlusstabelle haben die Delmenhorster drei Punkte Vorsprung auf Ahlhorn.

TuS Heidkrug - RW Hürriyet 4:0 (1:0). Die Heidkruger hätten sich eine Niederlage mit 15 Toren Unterschied leisten können, dazu kam es vor 200 Zuschauern erwartungsgemäß nicht. Die wegen des Ramadan größtenteils fastenden Hürriyet-Kicker hielten dagegen, doch Heidkrug feierte schließlich den 23. Saisonsieg und knackte dabei die 100-Tore-Marke. Luca Reinhold (44.), Jesper Müller-Nielsen (73.), Philipp Kahlert (80.) und Waldemar But (84.) trafen. Die größte Chance der Gäste war ein Schuss von Berat Uyar an den Heidkruger Innenpfosten in der 66. Minute – danach stürmte Heidkrug der Meisterschaft entgegen. Klebrig, nass, aber glücklich strahlte Trainer Selim Karaca nach einem Bierduschen-Volltreffer übers ganze Gesicht: „Wir haben auch das letzte Spiel gewonnen. Jetzt genießen wir unseren Aufstieg und diese tolle Saison.“ Glückwünsche gab es vom Gegner und Stadtrivalen, der selbst mit Rang 13 nach katastrophaler Hinrunde souverän die Klasse hielt. „Uns hatten alle schon abgeschrieben. Wir haben aber die Klasse gehalten und gratulieren Heidkrug von ganzem Herzen“, sagte Trainer Murat Turan.

Ahlhorner SV - TSV Großenkneten 3:1 (0:1). Zur Meisterschaft reichte es nicht, dennoch ist Rang zwei für das nach dem sportlichen Abstieg und dem nachträglichen Klassenerhalt runderneuerte ASV-Team ein großer Erfolg. „Ein guter Abschluss“, sagte Trainer Servet Zeyrek über den Derbysieg. Timo Pöthing sorgte für die Pausenführung der Gäste, Zana Ibrahim (53., 58.) und Stefan Rupprecht (81.) drehten die Partie für Ahlhorn. Großenknetens Trainer Kai Pankow trug die Schlappe mit Fassung: „Insgesamt können wir mit dieser Saison und dem fünften Platz ganz zufrieden sein.“

Delmenhorster TB - TV Jahn 1:2 (1:1). Für Schlusslicht DTB endete die enttäuschende Saison mit einer Derby-Niederlage, der folgerichtige Abstieg stand vorher schon fest. Trainer Andre Tiedemann und Assistent Jens Stohwasser standen beide in der Startelf. Der Tabellenletzte ging durch Hendrik Hemken in der 19. Minute überraschend in Führung. Marcel Maus glich in der 41. Minute aus. Wahe Zargaryan erzielte Jahns Siegtor in der Nachspielzeit. „Das war es erst mal. Es geht aber weiter. Wir sortieren uns jetzt und entscheiden alles nach der Saisonvorbereitung“, erklärte Tiedemann. Jahn musste dank äußerst schwacher Konkurrenz dieses Mal nicht bis zum letzten Spieltag zittern, sollte aber nicht allzu stolz sein – 24 Punkte waren sieben weniger als im Vorjahr und so wenige wie seit vier Jahren nicht mehr. Zumindest endete die Saison mit dem sechsten Saisonsieg, der mit Platz zwölf kurioserweise die beste Platzierung seit dem Abstieg aus der Bezirksliga 2014 einbrachte. Jahns Trainer Arend Arends und sein Assistent Frank Palubitzki trugen den zähen Verlauf des letzten Spiels mit Humor: „Da war richtig Tempo drin, Fahrtwind hat hier aber keiner abbekommen. Bei uns ist einfach die Luft raus.“

TuS Hasbergen - TV Munderloh 2:0 (1:0). Nach nur einem Punkt aus den vorangegangenen sieben Spielen kletterte Hasbergen doch noch auf einen einstelligen Tabellenplatz. Für das Trainer-Duo Andreas Lersch/Tim Müller und einige Spieler war es die letzte Partie für den TuS, nach dem Sieg durch die Tore von Jonas Müller (31.) und Sascha Albrecht (60.) saß man noch bei Bratwurst und Bier zusammen. „So hatten wir uns das gewünscht“, meinte Müller. Schiedsrichter Felix Kratz kam ohne Karten aus. Munderlohs Coach Ralf Eilenberger, für den es ebenfalls der Abschied war, meinte: „Hasbergen wollte es einfach mehr.“ Er hätte sich zum Abschluss einen Sieg gewünscht: "Man wünscht sich ja vieles, aber so ist nun mal Fußball."

SV Atlas Delmenhorst II - Harpstedter TB 5:2 (2:2). Man muss Atlas-Trainer Daniel von Seggern Respekt zollen: Nach den Feierlichkeiten mit dem viel beachteten Niedersachsenpokalsieg als Interimscoach der ersten Mannschaft und dem Gewinn des Ü32-Kreispokals als Spieler mahnte er sein Team auch im letzten Saisonspiel zur Konzentration. Schließlich gelang mit dem siebten Sieg in Folge und dem 17. Ligaspiel nacheinander ohne Niederlage der Sprung auf Rang drei. „Wir wollten den Druck unbedingt hochalten, um die Erfolgsserie auszubauen“, sagte von Seggern. Harpstedt führte durch Till Fasshauer (7./21.) mit 2:0, dann drehten aber die Delmenhorster auf. Dominik Entelmann per Foulelfmeter (28.) und Emiljano Mjeshtri im nächsten Angriff glichen bis zur Pause aus. Milot Ukaj (48.), Dennis Metzing (73.) und Milan Heyl (77.) machten danach alles klar für Atlas – auch dank des starken Philipp Pollmann im Tor. Harpstedts Trainer Jörg Peuker sagte: „Der gegnerische Torwart, aber auch unser Unvermögen waren spielentscheidend.“

TV Dötlingen - FC Huntlosen 1:2 (0:2). Simon Mohn (23.) und Stefan Merz (39.) brachten mit ihren Toren die Huntloser in einer überlegen geführten ersten Halbzeit in die Siegerspur. Roman Seibels Anschluss (63.) reichte Dötlingen nicht. „Wir wollten schon was mitnehmen“, sagte Huntlosens Maik Seeger. „Wir hätten höher führen müssen. Am Ende haben wir nur noch verteidigt.“