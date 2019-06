Stenum. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum gewinnen beim ESV Wilhelmshaven und erledigen nebenbei noch weitere Aufgaben.

Thomas Baake hatte sich für den Saisonabschluss eine respektable To-Do-Liste zusammengestellt. Der Trainer des VfL Stenum wollte am Samstag ein Fußball-Bezirksligaspiel gewinnen, einem Spieler zu seiner Bestmarke verhelfen, in der Tabelle klettern und alle unverletzt zur Party im Vereinsheim zurückbringen – all das hat funktioniert. Die Stenumer gewannen ihr letztes Spiel bei Absteiger ESV Wilhelmshaven mit 3:2 (2:2) und schafften es als Achter gerade noch in die obere Tabellenhälfte. Weil Innenverteidiger Marten Michael durchspielte, ist er der einzige Bezirksliga-Feldspieler, der in der gesamten Saison keine Minute verpasst hat. „Dafür werden wir ihn noch einmal gesondert ehren“, sagte Baake.

Fußball-Bezirksliga Statistik ESV Wilhelmshaven - VfL Stenum 2:3 Stenum: Scheffler; Dienstmaier, Michael, Hampe (87. Landwehr), Gaster, Gerken, F. Dohrmann, Strodthoff, Petershagen (71. Ples), Klatte, Höpker (86. Morche). Tore: 1:0 T. Janßen (4./Foulelfmeter), 1:1 Höpker (32.), 1:2 Höpker (40.), 2:2 Hammoud (41.), 2:3 Klatte (49.).





Das Spiel auf holprigem Geläuf war durchaus spannend. Nach einem Foul von Stenums Maximilian Klatte an Lucas Janßen verwandelte dessen Bruder Tim den folgenden Strafstoß zur Wilhelmshavener Führung. Lennart Höpker drehte mit einem Doppelpack (32./40) die Partie, jeweils auf Vorlage von Tim Strudthoff. Mohammed Hammoud glich für den ESV im Gegenzug aus, doch Maximilian Klatte schoss in der 49. Minute mit seinem 20. Saisontreffer das Siegtor. In der Schlussphase kamen mit Jonas Pleus und dem lange verletzten Bastian Morche zwei Akteure zu ihren ersten Saisonminuten – damit haben die Stenumer insgesamt 43 Spieler eingesetzt. „Es war eine anstrengende Saison“, sagte Baake. „Aber wir können auf das Ergebnis stolz sein. Wir haben uns immer wieder zusammengerissen.“